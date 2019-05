Una triste historia que tiene como protagonista a una nena de 18 meses, quien lucha contra un agresivo cáncer infantil, conmociona por estos momentos a Estados Unidos, ya que una mujer que en principio iba a realizar una donación para el tratamiento de la pequeña, decidió desistir de esta acción al enterarse que la paciente es hija de una pareja de lesbianas.

La pequeña Callie June se encuentra batallando contra el cáncer: un neuroblastoma avanzado con metástasis en los ganglios linfáticos y los huesos y que se encuentra en su cuarta fase.

Callie tiene un año y medio. ( Facebook).

Para tratar de salvar su vida, la niña oriunda de la ciudad de Cincinnati debe someterse a una operación complicada, con la que los médicos tratarán de extirparle el tumor, de acuerdo con una información de NBC News. Para ello, deberá afrontar 18 meses de quimioterapia y radioterapia, así como un trasplante de médula y otra operación próxima.

El caso de la niña obligó a su familia a cambiar sus vidas. La pequeña es hija de dos mujeres: Albree y Tiffany, que también tienen otro hijo, Tyler, de siete años. Albree tuvo que dejar su trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a cuidar a Callie, por lo que la bebé centra todos los esfuerzos de un matrimonio que tampoco puede dejar de estar pendiente de Tyler. La pareja adoptó a Callie hace solo unos meses.

La pequeña, cerca del tratamiento. ( Facebook).

Para hacer frente a los elevados costes del tratamiento, una tía de la niña hizo una petición a "GoFundMe" para intentar recaudar fondos y sufragar los gastos, cifrados en cerca de 100.000 dólares. Hasta el momento, miles de personas donaron 87.755, aunque llamó la atención el caso de una mujer que se ha negado a hacerlo por razones ideológicas.

"Mis oraciones por Callie. Iba a donar 7.600 dólares para ayudarla, pero justo me he dado cuenta de que sus madres son lesbianas. Por esa razón, he decidido donarlos a St. Jude (hospital de Memphis dedicado a la investigación y tratamiento de enfermedades en niños). Seguiré rezando por ella, pero quizá es la manera en la que Dios intenta hacernos ver que la niña necesita una madre y un padre, no dos madres", escribió la mujer en Facebook, en un comentario duramente criticado por la cuenta de apoyo a la pequeña.

Desalmada frase de la "no donante". ( Facebook).

"Es una niña muy pequeña que está enferma, cuya vida está en peligro. Ver que alguien envía esto y habla de mi familia en estos términos es repugnante. Lo que Callie necesita es amor y apoyo, no odio y miseria", condenaron desde la página en Facebook "Callie strong, Tiny but mighty".

Pese a ello, no obstante, la campaña de donación está funcionando bien. Viendo el dinero recaudado hasta el momento por la familia de Callie, apenas quedan 12.000 dólares para cumplir con el objetivo previsto.