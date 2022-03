Un sorprendente caso generó gran conmoción en los últimos días en la ciudad de Cali, en Colombia. Un hombre rescató a un niño de 6 años que se estaba ahogando en un río tras ser lanzado al agua por su madre, que tras ser detenida por la policía reveló que lo hizo porque no tenía recursos para alimentarlo.

El protagonista del hecho es Cloromiro Largacha. Este hombre regresaba a su casa de noche con su hermano el pasado 3 de marzo en el departamento del Valle, en Cali, tras una larga jornada laboral. Ese día debió hacerlo a pie porque su moto tuvo un desperfecto. Mientras cruzaba el puente del río Cauca fue testigo de como una madre arrojó a su hijo al río y luego se tiró ella. El sujeto no dudó y se lanzó al agua para ayudarlos.

"Yo acababa de salir de mi jornada de trabajo, venía con mi hermano y pasando el puente venía la señora con el niño y ahí vemos que ella lo arroja al río y luego se tira ella. La corriente del río estaba fuerte, yo me asomo y el niño se estaba hundiendo, estaba ahogándose y por eso me tiré a ayudarlo", manifestó el trabajador.

Cloromiro logró rescatar al nene y lo puso a salvo. Mientras el hermano y otras personas en el lugar asistían al pequeño buscó a la mujer y se dio cuenta que ella había logrado cruzar el afluente y se encontraba en la otra orilla. Al ser descubierta huyó. "Yo saco al niño y luego la mujer salió hasta la orilla del río y bajó el puente", explicó.

Cloromiro decidió llevar al niño de 6 años a su casa, en donde la familia de este héroe le brindó todo lo necesario para contenerlo. Además, el nene recibió la ayuda de los vecinos de la zona, que llamaron inmediatamente a la Policía para denunciar el hecho y también para tratar de buscar a la mujer que trató de ahogar a su hijo en el río.

El niño fue trasladado al Hospital Universitario del Valle para hacerle exámenes de rutina que determinaron que se encontraba estable y en buen de salud. Es por eso que las autoridades determinaron que el nene de 6 años por el momento quede a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mientras se lleva adelante una investigación para determinar las causas por las cuales su madre intentó ahogarlo.

Detención de la madre que arrojó al río a su hijo

Tras ser intensamente buscada, la policía logró detener a la mujer cuando estaba intentando cruzar la frontera con ecuador. Al ser interrogada, la madre aseguró que tomó la decisión de deshacerse de su hijo porque no tenía plata para poder alimentarlo.

La directora de la Fiscalía de Cali, María Fernanda Correa, afirmó que la mujer "seguirá aprehendida y será procesada por el cargo de homicidio agravado en la modalidad de tentativa". De esete modo, podría ir diez años en prisión. También reconoció que se evaluará su estado de salud mental.

Hoy la ciudad le otorga un reconocimiento a un héroe. ��



La medalla al Mérito Cívico Santiago de Cali en su máxima categoría a Cloromiro Largacha, una persona que sin esperar nada a cambio, le salvó la vida a un menor de 6 años.



¡Que vivan las buenas acciones! #TeQueremosCali pic.twitter.com/KLbCyNCV4T — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) March 11, 2022

Por su parte, Clodomiro recibió una condecoración de parte de la Alcaldía de Cali y el gabinete le hizo un reconocimiento material al héroe del río Cauca. "Hoy condecoramos a un héroe de nuestra ciudad, Cloromiro Largacha, el hombre que se arrojó al río Cauca para salvar a un menor de edad. Un acto de valentía que reconocemos y celebramos porque en Cali somos empatía", expresó la cuenta oficial de la Alcaldía en Twitter.

Al recibir una medalla al Mérito cívico, Cloromiro no ocultó su emoción y destacó que su acción de salvar al nene se debió´a todos los valores que recibió a lo largo de su vida. "Me siento emocionado por haberle salvado la vida a este pequeño. Con esto he podido reflexionar que en mi vida he aprendido muchos valores que me han llevado a jugarmelas por muchas causas buenas”, sentenció.