Un inusual malentendido llevó a que un estadounidense recibiera un órgano que no le correspondía. El paciente, que debía someterse a una cirugía, fue trasplantado de un riñón luego de que lo confundieran con otro hombre que tenía el mismo nombre y una edad similar en hospital Virtua Our Lady of Lourdes, ubicado en Candem.

Los médicos se dieron cuenta de su error el pasado 19 de noviembre, un día después de la intervención. Por suerte, el cuerpo del paciente de 51 años respondió bien al trasplante; mientras que el hombre que sí debía recibir el órgano fue operado exitosamente una semana más tarde.

A través de un comunicado, publicado por el New York Post, el vicepresidente ejecutivo del hospital, Reginald Blaber, calificó el error como “un evento sin precedentes” en los más de 40 años que llevan haciendo transplantes.

El hecho ocurrió en el hospital Virtua Our Lady of Lourdes, en Candem.

“Los errores de esta magnitud son raros y, a pesar de las circunstancias inusuales de identidades similares de pacientes, una verificación adicional habría evitado este error”, agregó el directivo. Concluyó que tomaron medidas para garantizar que este tipo de hechos no vuelvan a presentarse.