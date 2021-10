Algunos enigmas sobre la muerte de Daniel Cipolat, el argentino fallecido en Cancún, se van aclarando. Otros continúan sin esclarecerse. Lo cierto es que su asistente, Linda Uribe, no sólo confirmó su fallecimiento sino que explicó que ella misma enterró el cuerpo y dio detalles de cómo lo hizo.

En una grabación difundida por el portal Infobae se escucha cómo la mujer da detalles a Nicolás, el hijo del hombre, quien tiene sospechas sobre la manera en la que falleció su padre.

La desgrabación es la siguiente:

Nicolás: “O sea que lo enterraron sin cajón”.

Linda: “Lo enterré sin cajón. Lo enterré desnudo con fibras naturales. Y lo enterré en mi casa”.

Nicolás: “Pregunta de ignorancia. ¿Eso se puede hacer acá o hay que conseguir un permiso?”.

Linda: “No, Nicolás, claro que no se puede hacer. A mí no me importaba un papel”.

Nicolás: “¿Y no te puede traer problemas eso de enterrar a una persona en cualquier lado?”.

“Linda: “¡Claro! Porque es ilegal”.

El audio

Los datos sirvieron para que la justicia mexicana encontrara el cuerpo del hombre de 60 años que vivía en ese país desde hace una década y se dedicaba al estudio y la divulgación de temas cósmicos. Ahora los forenses están haciendo estudios para determinar si la versión dada por su asistente, de que Cipolat falleció por coronavirus, es verdadera.

En las redes sociales el hombre había declarado haberse contagiado de Covid-19. “Esta vez me tocó a mí. Salí positivo de Covid variante Delta. ¿Qué les puedo decir? Ahí viendo al cuerpo a ver qué hace. Por lo pronto, no responde a ninguna medicación”, publicó en su cuenta de Instagram.

La familia, desde el Distrito Federal, no pudo comunicarse con el enfermo. Recién una semana después, el 13 de septiembre, consiguieron localizar a Linda, quien les informó del deceso.

A pesar de todo, Nicolás sospecha de la mujer. "Se negó a llevarme a ver el cuerpo, le pedí el celular para investigar porque hay muchas cosas que huelen muy raro, se negó a dármelo, y también me confesó que falsificó el certificado de defunción", explicó en un video. En esa acta Uribe se identifica ante las autoridades del centro médico como novia del fallecido y los médicos atestiguan que Cipolat falleció por “infarto al miocardio” y “angina de pecho”.

En otras palabras, si su padre murió de coronavirus, ¿por qué la mujer enterró el cuerpo sin avisar a la familia? ¿Y qué necesidad tenía de fraguar el acta donde se especificaban los motivos de la muerte?

Ante la situación, el joven hizo la denuncia judicial. Cuando la Policía llegó a la casa de Uribe, la mujer se había fugado. Dos semanas después, su paradero sigue siendo una incógnita.