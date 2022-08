Los nombres de los protagonistas son Robert, David y Eddy, ambos nacieron en los suburbios de Nueva York el 12 de julio de 1961, pero hasta los 19 años ninguno supo de la existencia del otro.

Los hermanos fueron separados al nacer y entregados en adopción a tres familias distintas con el fin de realizar un experimento social secreto, del cual los hermanos tomaron conocimiento tiempo después de reencontrarse.

El disparador de la historia fue el primer día de clases de Robert Shafran. En la universidad asistió a una clase donde sus compañeros lo confundieron con otro estudiante llamado Eddy Galland.

Ante los repetitivos comentarios de sus amigos, el joven decidió contactarse con esta persona para revelar el misterio. En diálogo con la BBC dijo: "Sus ojos eran mis ojos y mis ojos eran los suyos. Era verdad".

Su historia fue publicada en el diario y fue entonces cuando apareció el tercer hermano llamado David Kellmanse. El joven se dio cuenta de que era la tercera pieza del rompecabezas cuando vio una foto de aquellos dos estudiantes idénticos a él, que se conocían por primera vez.

"Todo era nuevo, todo era celebración. Por primera vez nadábamos juntos en el océano o nos subíamos a una montaña rusa", recordó Kellman, en relación con las primeras aventuras que tuvieron juntos.

Los hermanos describieron que en un primer momento sus encuentros fueron “aniñados” debido a que querían vivir esos momentos tan preciados de la infancia que no pudieron compartir como hermanos.

La historia de los tres hermanos llegó a los titulares de las noticias nacionales y decidieron mudarse juntos a Nueva York, abriendo el restaurante 'Triplets' en Manhattan en 1980.

Cómo fue el experimento detrás de esta historia

Los tres hermanos.

El turbio experimento detrás de esta trágica historia se dio a conocer a luego de varias investigaciones que se hicieron para saber por qué habían sido separados.

Louise Wise, una agencia de adopciones que ya no existe, asignó una familia distinta a cada recién nacido, para que formaran parte de un estudio desarrollado por el Child Development Center, organismo que más tarde se fusionó con la organización Jewish Board, una agencia de servicio social.

Peter Neubauer, el psicoanalista que estaba cargo en esos años del Child Development Center, llevó adelante el estudio con un objetivo: investigar de qué manera influye la genética y la crianza en el desarrollo de las personas cuando crecen en ambientes socioeconómicos distintos. Neubauer trabajó con la hija de Sigmund Freud.

Los psicólogos dieron a David a una familia de clase trabajadora, a Eddy a un hogar de clase media, mientras que Bobby terminó con una familia considerada de clase media alta.

Su labor consistía en hacer un seguimiento periódico de los tres chicos a través de los años. Si bien las tres familias adoptantes sabían que los chicos eran hermanos, no conocían el verdadero motivo del porqué no los habían dado en adopción a los tres juntos.

Cuando los hermanos se enteraron de todo esto, calificaron la actitud de Neubauer como "cruel" y lo compararon con los nazis, dijo la BBC. "Me siguieron cuando era bebé, cuando era niño, y un día le dije a mi madre que no me gustaba que esas personas fueran a hacerme preguntas", confesó Shafran.

Y agregó: "No sé por qué decidieron hacer esto, no puedo verlo como algo humano. No puedes jugar con las vidas humanas. Teníamos que estar juntos y nos separaron por motivos científicos".

Obviamente, la revelación de esta historia impactó de mala manera en la psiquis de los tres. Los niños lucharon con su comportamiento mientras crecían y tanto Eddy como David pasaron por hospitales de salud mental .

Robert estaba en libertad condicional después de declararse culpable de los cargos relacionados con el asesinato de una mujer en un robo en 1978. David le dijo al New York Post: "Fue absolutamente ansiedad por separación. Aquellos que nos estaban estudiando vieron que estaba ocurriendo un problema". Por su parte, Galland se suicidó en la década de los '90.

El documental

Shafran y Kellman, junto al director del documental, Tim Wardie.

El director Tim Wardle, realizó un documental sobre esta historia llamado "Tres desconocidos idénticos". Allí cuenta que el experimento fue inicialmente mantenido en secreto para asegurar la efectividad de los resultados de la investigación.

En 2008, antes de morir, Neubauer, sin demostrar remordimiento alguno por la crueldad de su experimento, dejó la información del estudio guardada en los archivos de la Universidad de Yale, con el acceso restringido hasta el año 2065, por lo que no se conocen los resultados.