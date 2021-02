Los avances en los estudios sobre el coronavirus, los tratamientos, vacunas, sintomas y hasta el propio comportamiento viral, se dieron de manera vertiginosa como nunca antes se haya visto en la ciencia, más allá del gran poder de contagio que tiene el SARS-Cov-2.

Entre las ultimas investigaciones sobre el Covid-19 se destacó la de un profesor de matemáticas de la Universidad de Bath, quien concluyó en su análisis que si todos los organismos de coronavirus que hay en el mundo se amontonaran, podrían entrar un la mitad de una lata de gaseosa de 330 ml.

El Dr. Kit Yates fue quien se dedicó a este curioso estudio que vincula las matemáticas con la biología. Previamente, Yates había lanzado un libro llamado "Las matemáticas de la vida y la muerte", en la que con ecuaciones y fórmulas matemáticas contestaba preguntas inusuales y extravagentes, que jamás nos habríamos imaginado.

Según informó el medio británico Daily Mail, la BBC Radio 4 le habría encargado a Yates que que averiguara cuántas partículas de coronavirus hay en el mundo y qué espacio ocupaban si se las amontonaba.

Imagen real del coronavirus tomada por un microscopio.

Para ello, el doctor debió trener en cuenta algunos datos y factores previos, como por ejemplo, qué tan grande es el virus; cuántas personas tienen el virus y la cantidad de virus que tiene cada persona, en un momento dado.

Los datos previos sobre el coronavirus

Según estudios científicos, el virus SARS-CoV-2 es bastante esférico y tiene un diámetro de entre 80 y 120 nm. Su carga viral máxima, es decir la mayor cantidad de virus que una persona tiene en su cuerpo en un momento dado, es de hasta 100,000,000,000 de partículas.

Al parecer este punto más álgido se roduce seis días después de que una persona se infecta y forma una curva de campana tradicional con pendientes a ambos lados del pico, con un lado ligeramente más superficial que el otro, ya que el cuerpo tarda más de una semana en eliminar el virus del cuerpo. La tercera parte de la ecuación consta en saber cuántas personas están infectadas con el virus al mismo tiempo.

En ese sentido, y según el sitio web de estadísticas Our World in Data, sería medio millón de personas que dan positivo por Covid-19 todos los días . "Sabemos que muchas personas no se incluirán en este recuento porque son asintomáticas o eligen no hacerse la prueba, o porque no se dispone de pruebas generalizadas en su país", aclaró Yates con respecto a los errores de cálculo por falta de datos.

Por lo tanto, Yates explicó que si se utilizan los modelos estadísticos y epidemiológicos, como lo hace el Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud de Reino Unido, se estima que el número real de personas infectadas cada día "es más de 3 millones".

Los cálculos matemáticos

El procedimiento de cálculo para determinar la cantidad de virus existente y en dónde cabe continúa con la multiplicación del dato de la cantidad de personas infectadas diarias con la cantidad de virus con el que está infectada una sola persona.

Así, su departamento concluyó que " hay aproximadamente dos trillones (2x10¹⁸ o dos mil millones de millones) de partículas de virus en el mundo en un momento dado". "Esto suena como un número realmente grande, y lo es. Es más o menos lo mismo que el número de granos de arena del planeta”, explicó Yates.

Detalle y tamaño del coronavirus.

Lo último que falta para saber cúanto volúmen ocupan esa cantidad de partículas, así que Yates se basó en el dato conocido que estima que el diámetro de 100 nm (nanómetros, radio de 50 nm) del virus, se obtiene el volumen total de una sola partícula de coronavirus: 523.000 nm cúbicos con el cálculo 4π r³ / 3.

Así, para los dos trillones de partículas presentes en la Tierra en este momento, esto equivale a un volumen total de 120 ml.

Sin embargo, el matemático tuvo en cuenta el hecho de que cuando las esferas se apilan una encima de la otra, como en una pirámide de naranjas o en una bola, hay un espacio vacío entre cada objeto. Esta ecuación para calcular la densidad máxima de empaquetamiento (π / 3√2) reveló que el 26 por ciento de la pila de partículas de coronavirus sería aire.

Al incluir esto en el cálculo final, una pila de cada partícula de Covid-19 en el mundo tendría un tamaño de solo 160 ml, menos de la mitad de una lata de gaseosa.

A pesar de todas estas ecuaciones matemáticas, el Dr. Yates reconoció que los cálculos se basan en varios supuestos y es probable que haya alguna variación. Por lo tanto, la cifra de 160 ml es "de ninguna manera definitiva".