Lionel Messi dio su primera conferencia de prensa como jugador del París Saint Germain, tras haber pasado la revisación médica y haber firmado su contrato ayer.

La Pulga dio una serie de entrevistas para medios de todo el mundo, pero llamó la atención que uno de los que tuvo un mano a mano con él, fue nada menos que Ibai Llanos, el reconocido streamer español que lo hizo debutar en Twitch.

Messi y Llanos, se conocieron personalmente en la "ultima cena" que organizó el rosarino en su casa, tras confirmar que dejaba Barcelona. La charla duró apenas un par de minutos y uno de los temas central fue la camida.

"Pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días. Pero estoy ilusionado por este nuevo comienzo. Disfruto pero tengo ganas de que termine para empezar a entrenar", dijo Messi apenas comenzó en vivo.



El propio streamer había escrito en su cuenta minutos antes desde el estadio: " Para nosotros es una locura estar aquí y creando contenido", al tiempo, que publicaba "Messi en Twitch por primera vez en la historia".



"El PSG tiene jugadores impresionantes, con un vestuario espectacular. Estoy disfrutando y con más ganas que nunca de dar el máximo", dijo también en la brevísima charla con Ibai, a quien le firmó dos camisetas del PSG con el numero 30 que utilizará en el nuevo ciclo de su extraordinaria carrera.



La entrevista con el "influencer" español de 26 años, formó parte de las actividades que desarrolló Messi en el estadio Parque de los Príncipes luego de haber ofrecido una conferencia de prensa, mostrarse ante los fanáticos reunidos en las afueras y caminar por el campo de juego juntos a su esposa Antonela Roccuzzo y los tres hijos del matrimonio, Thiago, Ciro y Mateo.



"Nos invitaste tu a la cena, realmente, a Coscu y a mí", le dijo el streamer y contó que “en realidad fue que estaba el Kun ahí, le había prometido, había hablado con Coscu antes. Igual, si lo contaron ustedes, lo contaron ustedes”, se rió Messi y aclaró: "Le dije que lo íbamos a ver, pero después pasó todo lo que pasó. Yo sabía que él se iba y antes que se vaya, como le habíamos dicho que nos íbamos a ver, me dijo que estaba con vos y le dije bueno traelo".

“¿Sabes que me han hecho muchas bromas con lo de tu cena, no?”, le dijo Ibai. “¿Por qué?”, preguntó Leo. "Porque dicen que me comí todo", bromeó el streamer. Messi le contestó picante: "ese día no comiste nada. No sé si fueron los nervios o qué".