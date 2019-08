El presidente Jair Bolsonaro afirmó este viernes, en medio de los incendios en la Amazonía, que no habrá más reservas indígenas durante su mandato porque hay "mucha tierra y pocos indigenas", en el marco de su avanzada para permitir en reservas naturales y ambientales la explotación económica como la minería y el agronegocio.



Bolsonaro apuesta en una ayuda en las próximas horas de su colega estadoundiense, Donald Trump, y en retomar el diálogo con la canciller alemana, Angela Merkel, luego de decir que sólo hablará con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando este se rectifique sobre el concepto de soberanía internacional de la Amazonía.

- Globo, Folha e Estadão combinam manchetes para atacar Jair Bolsonaro. "Tudo bem, MAS ..." pic.twitter.com/GJpoPiV1by — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 30, 2019



En el plano del combate al fuego, la policía detuvo a un empresario agrícola acusado de haber deforestado en una reserva ambiental del estado amazónico de Pará, unas 5.500 hectáreas, en los últimos meses, utilizando pandillas juveniles para amenazar a los fiscales de los órganos encargados del medio ambiente.



Con desorden de información oficial sobre el combate a los incendios, el dato más gráfico sobre el agosto de fuego en la Amazonía brasileña, con incendios causados por hacendados a propósito contra bosques, lo dio e Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE).



En 28 días de agosto, las imágenes del INPE registraron 28.104 focos de quemas, de las cuales 23% en unidades de conservación y 4% en tierras indígenas. En el mismo período de 2018 los terrenos quemados fueron 7.974.