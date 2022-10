Este domingo, murió María Salud Ramírez Caballero, la abuelita que era conocida por haber inspirado al personaje de Disney "Mamá Coco", de la famosa película que homenajea al tradicional "Días de los Muertos". El fallecimiento de la mujer de 109 años fue confirmado por las autoridades locales del estado de Michoacán, en México, lugar donde residía.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Doña María Salud Ramírez Caballero, “Mamá Coco”, mujer incansable y ejemplo de vida, quien fuera inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo. Mis oraciones para su descanso y para que su familia encuentre resignación”, informó Roberto Monroy, secretario de Turismo del estado de Michoacán.

Doña María Ramírez se hizo conocida en 2017 después del estreno de la película "Coco", que narra la historia de Miguel, un niño que vive con su familia en un pueblo mexicano y sueña con ser músico, pero accidentalmente visita “el mundo de los muertos” para aprender una lección. La señora era señalada como la fuente de inspiración del personaje de "Mamá Coco".

La abuelita de 109 años permaneció toda su vida en su pueblo natal, donde se dedicó desde joven a la alfarería, como su esposo y como la mayoría de los habitantes. La mujer tuvo tres hijos y actualmente vivía junto a sus nietos, bisnietos y tataranietos.

En los últimos años, la adulta mayor se había transformado en una especie de atractivo turístico en el poblado de Santa Fe de la Laguna. Miles de fanáticos viajaban hasta el estado mexicano para visitarla y destacaban que era notable parecido con el personaje animado de Disney.

En ese sentido, el año pasado cuando la abuelita cumplió 108 años de edad se compartieron los festejos en las redes sociales, debido a que por la pandemia de coronavirus pocas personas pudieron acudir a la celebración.

Disney negó que "Mamá Coco" esté inspirada en una historia de vida real

Por su parte, la galardonada película producida por Pixar y distribuida por Disney causó una gran polémica desde su lanzamiento al reflejar de un modo fantasiosa el popular y tradicional “Día de muertos” mexicano. Hubo quienes señalaron que la película realizó “apropiación cultural”, pero las críticas a la empresa cinematográfica aumentaron cuando circuló la versión de que intentaron registrar la histórica celebración como una marca registrada.

Los productores de Pixar realizaron distintos viajes por varios estados de México para tratar de investigar sobre sus tradiciones relacionadas con esta festividad y así fue que llegaron hasta convivir con diversas familias. Una de ellas fue la de María Salud, es por eso que los fans del film señalan que el personaje de "Mamá Coco" tenía varias similitudes con la señora.

Sin embargo, el productor Lee Unkrich negó rotundamente que "Mamá Coco" se haya basado en la vida de una persona en particular. “Esa no es una historia real. El personaje de Mamá Coco no se basó en ninguna persona real que conocimos en nuestros viajes. Ella surgió únicamente de nuestra imaginación”.

Por último, la familia de María Salud intentaron que la empresa reconociera que había usado su imagen, pero hasta el momento se han negado a pagarle regalías. En tanto, los fans de la película continúan vinculando a la mujer con el tierno personaje animado.