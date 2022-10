El actor esconcés Robbie Coltrane falleció este viernes a los 72 años, según confirmó el prestigioso medio estadounidense The Hollywood Reporter. Es recordado por su papel como Rubeus Hagrid en la saga de películas fantásticas de Harry Potter.

Pese a que la noticia es reciente, las redes comenzaron a llenarse de mensajes de afecto a su familia y recordando al actor, quien encarnó al gigante guardián de las llaves del Colegio Hogwarts en todas las películas del universo Harry Potter.

“Fue un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual, y que le ha hecho recibir un río de cartas de fans cada semana durante los últimos 20 años”, indicó su agente en un comunicado horas después de su fallecimiento.

Quién era Robbie Coltrane, el actor que dio vida a Hagrid en “Harry Potter”

Anthony Robert McMillan, como era su verdadero nombre, nació el 30 de marzo de 1950 en Glasgow, Escocia. Era hijo de un médico y una maestra. Luego de graduarse en la Escuela de Arte de Glasgow, continuó sus estudios de arte en el Colegio Moray House de Edimburgo.

Finalmente, ya bajo el nombre de Robbie Coltrane -en honor a la leyenda del jazz John Coltrane-, dejó todo e inició una carrera como comediante de clubes nocturnos en Edimburgo.

Sus primeros trabajos en televisión, al margen de los shows de humor que protagonizaba, fueron en Flash Gordon, Blackadder y Keep It in the Family. Con el tiempo, se convirtió en uno de los actores más recurrentes de la televisión británica con comedias como A Kick Up the Eighties, The Comic Strip y Alfresco.

Sin embargo, su consagración y primera trascendencia llegó de la mano de la ficción británica, cuando hizo de psicólogo criminal en la serie Cracker, donde encarnó a Edward “Fitz” Fitzgerald entre 1993 y 2006.

Robbie Coltrane y su papel en Harry Potter como el gran Hagrid

Pese a su amplio trabajo en cine y teatro, Coltrane quedará en la memoria de millones por encarnar a Hagrid en todas las películas de la saga de películas fantásticas de magia de Harry Potter.

El Profesor Rubeus Hagrid es un mago semi gigante que además es profesor de Cuidado de Criaturas Mágicas en Hogwarts. A lo largo de todas las películas, tomó un papel trascendental en la vida de Harry Potter.

Si bien su participación va creciendo con el correr de las películas, es Hagrid quien lleva en primera instancia a Harry Potter al mundo mágico, donde comenzaría sus aventuras junto a sus amigos Ron y Hermione.