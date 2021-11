En las últimas horas, un programa de televisión de Estados Unidos entrevistó a un hombre afirmó tener el pene más grande del mundo. Se trata de Jonah Falcon, un norteamericano de 51 años, que asegura tener un miembro que llega a crecer hasta los 34 centímetros. Esta suerte de Maxi Diorio neoyorquino, participó del programa This Morning, por la cadena ITV, para comentar su historia.

Para muestra un botón, afirmó que en el año 2012 circulaba muy tranquilo por el Aeropuerto de San Francisco, cuando fue demorado porque las autoridades sospechaban que poseía un “paquete sospechoso”. En su momento supo revelar que semejante espécimen hizo que se acueste con numerosas celebridades, incluidas estrellas de cine, tanto femeninas como masculinas, y actores “porno”.

Jonah Falcon se gana la vida como actor, pero aseguró que sus medidas perjudicaron su carrera.

Su salto a la fama tuvo en lugar en 1999, cuando salió en un documental bautizado como "Private Dicks: Men Exposed", donde se entrevistó a un abanico de hombre de entre 17 y 70 años, para hacerles preguntas sobre su “miembro”. Además, en el 2003 apareció en la revista Rolling Stone, que lo consagró como el “hombre con el pene más grande del mundo”, con unas medidas de 24,13 centímetros, “en reposo” y 34,29 cm “en acción”.

En dicha entrevista, remarcó que hay mucho prejuicio alrededor de su persona debido a sus medidas exuberantes. "Por alguna razón, tener más de 13 pulgadas (34 centímetros) significa que soy una mala persona, o soy egoísta, o soy una estrella del porno, o soy tonto, o soy una puta".

Además, añadió que, “estoy harto y cansado de que la gente quiera que lo mida delante de ellos. Lo he hecho 10.000 veces, ¡ya es suficiente!".

En adición, decidió mostrarle en vivo a los conductores del programa, Phillip Schofield y Josie Gibson, una foto de su presea. "Esto es solo para ti, así que no tienes que hacer todo eso imaginando", comentó Falcon mientras enseñaba la foto. Estupefactos y vencidos ante la evidencia, tanto Schofield como Gibson reaccionaron con un, "Hellfire. Felicitaciones".

Unos pocos años atrás, en 2017 y en una entrevista con el diario The Sun, reveló que su “bulto” perjudicó su actuación, ya que “la gente no me contrata porque buscan en Google 'Jonah Falcon' y luego dicen: 'No podemos usarlo, es conocido por el tamaño de su pene'”, señaló.

"Definitivamente ha perjudicado mi carrera, tengo dos amigos directores de casting que me lo han dicho", concluyó.

Retomando esta futura maravilla del mundo, remarcó que uno de los puntos destacados es su anchura. Según el propio Falcon, el diámetro asustaría a más de uno. En adición, aseguró que “es más grueso que mi muñeca”.