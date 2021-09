Mientras continúan la tareas de evacuación de los pobladores en la isla española de La Palma, la erupción del volcán Cumbre Vieja tuvo este sábado la aparición de dos nuevas bocas por donde sale una lava mucho más líquida, veloz y peligrosa. En tanto, dos geólogos hablaron con Crónica HD para explicar esta situación.

Volviendo al empeoramiento de lo que sucede en España, la información se desprende del recuento del Departamento de Seguridad Nacional del país europeo, difundida este sábado por medios internacionales.

.

Ya en la noche del viernes, el volcán sufrió un incremento de su virulencia, encadenando las explosiones y rugiendo como no lo había hecho hasta ahora. Se abrieron dos nuevas bocas que vertían lava fluida a mucha velocidad y el volcán escupía rocas mucho más lejos.

La destrucción arrasa con todo a su paso (Twitter).

El temor al desmoronamiento de una parte del cono llevó a ordenar la evacuación de otra zona de la isla, una medida que afectó a 160 personas y que eleva a alrededor de 7.000 el número de habitantes que tuvieron que abandonar sus hogares.

"El pico de intensidad del volcán sufrió una enorme subida", dijo a la prensa Miguel Ángel Morcuende, director de Pevolcan (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias), justificando la evacuación.

Se desconoce cuanto tiempo seguirá erupcionando el volcán en España (Twitter).

En la misma conferencia de prensa, María José Blanco del Instituto Geográfico Nacional (IGN), informó que "las coladas de lava, que son de alta temperatura y contenido de gases, son poco viscosas y pueden saltar obstáculos geográficos".

Según el sistema europeo de mediciones geoespaciales Copernicus, la colada de lava ocupa una superficie de 190 hectáreas y destruyó 420 construcciones.

Volcán en España: palabra de especialistas

Por otra parte, para entender en profundidad las características de este fenómeno devastador, Crónica HD dialogó con los geólogos Andrés Folguera (CONICET) y Héctor Colón. El primero manifestó que "esa zona queda totalmente inutilizada, no hay forma de remover la lava, no hay forma de nada, lo que supongo que va a pasar es que cuando esta crisis pase, se va a transformar en un fenómno turístico la zona, pero igual en este momento es en lo que menos se piensa, porque no se sabe cuánto va a durar la crisis, puede durar meses".

Folguera agregó que "queda como roca dura y se puede utilizar como cimientos para construcciones, pero en general es tierra que no tiene utilidad. Lo que es está viendo es una situación muy grave con muchas pérdidas económicas, pero la realidad es que hasta el momento no murió nadie y hay un manejo de Defensa Civil, que es impecable, perfecto".





En tren de comparaciones con hechos similares en España, el geólogo argumentó que "hubo una erupcion en 1971 que duró 4 semanas y se la compara con eso, pero se puede comparar con erupciones previas que duraron meses o incusive en el Lanzarote, un volcán cercano a las Canarias duró 6 años la erupción, o sea que es difícil pronosticar a ese nivel".

"Hay gente preocupada porque tiene familia en otras islas, en principio cuando uno ve el registro de actividades, no ve que haya una ligación entre una isla y otra, no parecen sistemas magmáticos conectados, como que funcionan de la misma manera. Hay una acumulación de magma por debajo de la isla de Palma que quiere salir por la Cumbre Vieja, tal vez se apague y aparezca en otro volcán a 2 kilómetros, pero no en otra isla", relató el especialista a si este fenómeno puede espandirse a otras islas de la zona.

Por otra parte, Colón explicó como es el proceso para que un volcán explote y su lava salga y consumo todo a su paso: "La tierra tiene 3 o 4 partes de diferentes temperaturas, desde superficie y profundidad, el centro de la tierra es una masa, denominada NIFE, por la cantidad de elementos que tiene como níquel y hierro. El volcán que estamos viendo está en una de las islas más jovencitas en ese lugar, y no tiene la lava del centro de la tierra, porque eso sería catastrófico, son mucho más de 2000 kilómetros de recorrido, viene sólo de la primera parte que es la corteza".

"En la erupción intervienen muchos factores, los dos principlaes son la temperatura y la presión de la corteza misma, y además la temperatura de la corteza está influenciable por el ambiente térmico, que se llama aumento de temperatura hacia profundidad, que es por 1 grado cada 100 metros. Lo que nosotros vemos como líquido rodando por las laderas, es masa rocosa de diferente composición que la temperatura y la presión la derriten, es como poner un pan de manteca en la punta de una pava hirviendo, lo que vamos a lograr es una corriente de manteca que cuando se enfria se vuelve a solidificar. En este caso, la ventaja que tiene el volcán por su juventud es que no es de grandes dimensiones, para decir que va durar 24 horas, días o meses, hay que tener mucha información , pero por la forma en que la lava se desplaza, no tiene la composición que la haga tan fluída como en Italia", finalizó diciendo el especialista.

La Palma: cierre de aeropuerto y evacuados

Por otra parte, el aeropuerto de la isla española de La Palma, afectada por la erupción del volcán Cumbre Vieja, no puede funcionar por la acumulación de cenizas, informó el organismo que gestiona los aeropuertos españoles.

El ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) sostuvo que se iniciaron las tareas de limpieza, "pero la situación puede cambiar en cualquier momento", tras aclarar que el resto de aeropuertos de las islas Canarias, uno de los principales destinos turísticos españoles, "están operativos", según informó la agencia de noticias AFP.

.

Cabe destacar, que el viernes ya se anularon los primeros vuelos a La Palma desde que comenzó, el domingo, la erupción del volcán, y a causa de esto la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que tenía previsto realizar una visita la isla, la anuló por la cancelación de diferentes conexiones por vía aérea "y la imposibilidad de habilitar otras soluciones por vía marítima", según un comunicado de su ministerio de este sábado.