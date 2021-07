Estalló el escándalo en la versión española de Pasapalabra tras que uno de los participantes fuera sancionado por realizar una estrategia extraña y con poco de "fair play" por intentar acumular segundos extras para El Rosco.

Esta semana ocurrió algo nunca antes visto en este programa exitoso que reparte cientos de miles de euros en premios. Javier, uno de los concursantes más estrategas del concurso, fue protagonista pero no por su habilidad por contestar, sino por no hacerlo y por eso, el conductor Roberto Leal lo penalizó.

La idea es memorizar la ubicación de las palabras en el panel de nueve espacios, pero al encontrarse en la misma cantidad de palabras que su contrincante, el integrante del equipo naranja, dejó correr el tiempo tras la igualdad para acumular, los segundos de dicha prueba.

.

Lógicamente pensó que si intentaba adivnar y perdía, se quedaría sin el tiempo acumulado, pero eso está prohibido ya que la competencia tiene como fin que arriesguen.

"Mejor, mejor (que no dije nada más). Porque así empatamos. Si fallo (al responder la siguiente) perdemos todos los segundos", le dijo a su compañero de equipo en voz baja al sonar la chicharra que daba por terminado el juego.

Al darse cuenta de lo que intentaba hacer el concursante, Leal le comunicó que no podía realizar dicha acción y cómo había pasado más tiempo de que se le permite sin dar una respuesta, tenía que descontarle esos segundos de juego.

"Javier, realmente habrían sido cinco aciertos, pero el último te lo tengo que dar como error porque acaba de ocurrir una cosa y es que has tardado más de 4 segundos en decir esa respuesta", dijo el anfitrión.

"No se puede hacer esto, son las normas del programa, no había pasado nunca, pero son las normas de Pasapalabra. Entre otras cosas, cuando tenés un reloj es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar ese resultado. Por lo tanto, lo siento mucho: son cero aciertos para el equipo naranja", agregó Leal enardecido.

.

La versión argentina de Pasapalabra

El ciclo se llevó adelante en 2001 y 2002 con la conducción de Claribel Medina, pero debió esperar hasta 2016 ya con Iván de Pineda como estandarte, para ser un mega éxito por El Trece y ahora, tras cruzarse de vereda y pasar a Telefe, el modelo lleva adelante este formato que no para de repartir cientos de miles de pesos y tiene su versión de famosos los fines de semana.

Iván de Pineda conduce la versión argentina de Pasalabra por Telefe.