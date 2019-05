Los ruidos la despertaban en la noche y la hacían temblar. Pensó que tenía fantasmas en el altillo, pero algunas circunstancias no coincidían con su suposición: los espectros no roban comida de la heladera, no usan el baño, ni miran la televisión.

Por eso, esta mujer estadounidense decidió ir a fondo con la investigación y terminó descubriendo algo aún más aterrador que la presencia de espíritus: su ex estaba escondido en el altillo acechándola. Cada vez que ella y sus hijos abandonaban la casa, él aprovechaba para usar su televisor, baño y terminarse su comida.

Cary Michael Cocuzzi, de 30 años, terminó siendo descubierto por la mujer y según informó a The Washington Post, corrió a abrazar a su ex mientras le gritaba "Ven aquí". Sin embargo, ella logró escapar y pedir auxilio a sus vecinos quienes inmediatamente llamaron a la policía y acorralaron al hombre.

La víctima también aseguró que el hombre ya tenía una orden de restricción debido a que durante su relación la maltró psicológica y físicamente, lo que resulta más insólito pues permaneció en su vivienda desde la ruptura.

Cary Michael ahora se encuentra detenido y deberá afrontar varios delitos, entre ellos haber desobedecido la orden de mantenerse estrictamente lejos de su ex novia. En cuanto a la víctima, dijo que no estará tranquila hasta que el sujeto no tenga ninguna posibilidad de molestarla.