Estados Unidos impidió el regreso de María Corina Machado a Venezuela tras los terremotos: "Es contraproducente"

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió impedir, por el momento, el regreso de la líder opositora venezolana María Corina Machado a Venezuela.

Según fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses, la Casa Blanca considera que su retorno en plena emergencia por los terremotos del 24 de junio podría afectar las tareas de asistencia humanitaria.

En esa línea, el Departamento de Estado confirmó que la prioridad de Washington es concentrar todos los esfuerzos en la respuesta a la catástrofe, que dejó miles de muertos y heridos.

Estados Unidos impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela en medio de la crisis por los terremotos.

En ese marco, funcionarios estadounidenses calificaron como "contraproducente" el eventual regreso de Machado y sostuvieron que introducir un nuevo frente político durante la crisis complicaría las operaciones de ayuda.

De acuerdo con versiones difundidas por fuentes cercanas a la administración republicana, Trump rechazó autorizar el viaje de la dirigente opositora, quien permanece exiliada en Washington y necesita el visto bueno de Estados Unidos para realizar determinados desplazamientos internacionales.

La Casa Blanca toma distancia de Machado

El freno al regreso de Machado representa un cambio de rumbo en la estrategia de Washington hacia Venezuela. La dirigente, que durante años fue una de las principales aliadas de la política estadounidense contra el chavismo, quedó relegada luego de que la Casa Blanca comenzara a trabajar con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, priorizando acuerdos económicos y la estabilidad política del país.

Fuentes de la administración estadounidense sostienen que la presencia de Machado en territorio venezolano podría generar tensiones adicionales en un momento en que la prioridad es coordinar la asistencia a los damnificados.

Incluso, desde la Casa Blanca deslizaron que la dirigente busca capitalizar políticamente la distribución de ayuda humanitaria, una acusación que profundizó el deterioro del vínculo.

Mientras tanto, Machado reiteró en recientes declaraciones públicas su intención de regresar a Venezuela para acompañar a las víctimas del desastre. Sin embargo, todo indica que la decisión final permanece en manos de la administración Trump, que por ahora mantiene cerrada esa posibilidad.

Por último, el número de fallecidos por el doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio ascendió este jueves a 2595, mientras que los heridos ya son 12.400, según anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.