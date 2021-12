La víspera de las fiestas navideñas es un momento mágico, tanto para los más chicos como para los más grandes. Esa magia navideña se manifestó para un matrimonio de Las Palmas, España, que 24 horas después de descubrir que se habían quedado sin ingresos por un despido, se convirtieron en ganadores de uno de los pozos más grandes en la lotería española.

La historia de Antonio y Yasmina, que se volvió viral en las redes sociales, comenzó luego de que Antonio fue despedido de su trabajo en la víspera de Navidad. Preocupados por su alquiler y rezando por un milagro navideño, la pareja se despertó al día siguiente para ver su sueño hecho realidad: el número de lotería que Yasmina había comprado hace 15 días estaba en la televisión.





.

El matrimonio ganó parte del premio mayor del Gordo de Lotería, el sorteo de este año que más dinero dejó en un solo punto de venta de la región con un total de 161,42 millones de euros. Gracias al número 86.148, la pareja protagonista se llevó a casa la envidiable suma de 400 mil euros. Antonio y Yasmina se acercaron al Centro Comercial El Mirador a cobrar su dinero, donde hablaron con los medios locales:

"Parece que estoy soñando. Este premio ha sido una bendición (…) todos los años vengo a comprar aquí y fue el último número que compré", afirmó Yasmina en declaraciones al medio COPE mientras su marido recolectaba el dinero. La generosa suma dejó a la pareja incrédula, incapaz de creer que pasaron de prepararse para tiempos de escasez económica a pensar en comprar su propio departamento:

Antonio y Yasmina celebraron a lo grande cuando recibieron su premio millonario.

"Anoche nos fuimos a la cama con la ilusión de ganar algo, no esto, sino algo pequeño que nos daría para comprar una casa, porque hemos vivido en alquiler toda nuestra vida. Cuando nos enteramos de que éramos los ganadores, solo pudimos llorar y gritar de emoción", agregó la ganadora.

El matrimonio con el milagro navideño no fueron los únicos tocados por la magia de las festividades: Lali, una enfermera de la localidad de Agüimes que trabaja atendiendo a domicilio a sus pacientes también celebró con euforia recibir una parte del generoso premio:

"Estaba desayunando con un paciente y escuché que había caído el premio en la administración del Centro Comercial Mirador, me levanté, lo miré en el celular y sí, era mi número. Grité como una loca y pregunté dos veces porque no creía lo que estaba pasando", contó al diario ABC, agregando que mientras no renunciará a su trabajo, si se prepara para "vivir mi familia y yo más holgadamente".

Pero todavía hay más gente festejando. Según informó el diario La Vanguardia un camarero compró su ticket cuando estaba de paso por aquella región y Rubén, el peluquero que nunca había comprado un boleto del Gordo de Navidad y en su debut se llevó unos cuantos miles de euros. Aseguró que usará el dinero "para ayudar a la familia a salir adelante. No somos pobres, porque trabajamos, pero no nos sobra".