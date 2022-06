Un hombre fue detenido este miercoles en el marco de la causa por la desaparición del periodista inglés Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira, cuyos paraderos son desconocidos desde el domingo pasado, cuando fueron vistos por última vez en la zona selvática del Amazonas.

Según informaron las fuentes oficiales del caso, el sujeto está acusado de portación ilegal de arma de fuego, luego de su aprehensión en el extremo oeste de la Amazonía brasileña, cerca de la frontera con Perú, una región de alto nivel de conflicto entre las mafias de la economía ilegal que invaden las reservas indígenas.

El sospechoso se llama Amarildo da Costa, conocido con el alias de "Pelado" y cuenta con antecedentes por ejercer amenazas contra los indígenas de la región.

Los investigadores no descartan que el detenido sea una persona vinculada a bandas armadas que responden a las mafias de la minería, la madera y del narcotráfico que operan en la zona.

Es que una de las hipótesis que manejan, es que los protagonistas pudieron haber sido víctimas de una emboscada, tal como lo señaló una fuente citada por el sitio especializado Amazonia Real.

La razón de esta sospecha surgió a partir de que, de acuerdo a registros de la prensa brasileña, los desaparecidos habrían sido amenazados el sábado por hombres armados que navegaban por los arroyos amazónicos en medio de la selva.