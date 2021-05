El caso de Tessa Hansen-Smith, una joven estadounidense de 21 años, no deja de sorprender al mundo. Desde pequeña sufría sarpullidos cuando se bañaba y padecía el contacto con el agua. A sus diez años lograron dar con su diagnóstico: padece urticaria acuagénica.

Según contó, vive un drama. Cada vez que tiene contacto con agua padece dolores de cabeza y fiebre. Solo se baña dos veces al mes para no sufrir más de la cuenta. Además, no puede salir en los días lluviosos ni disfrutar del mar o piletas.

"Es muy difícil lidiar con esta condición. Soy alérgica a mis propias lágrimas, saliva y sudor".

Tessa relató que algo tan sencillo como hidratarse puede ser un suplicio. Al tomar agua le aparecen pequeños cortes en la lengua. Y si llora, sus lágrimas dejan marcas en su piel.

"Sufro de cansancio muscular y náuseas. El problema surge cuando ingiero algo con mucha agua, como frutas y verduras. Incluso beber agua puede causar cortes en mi lengua", contó Tessa a medios británicos.

El terrible caso de Tessa Hansen-Smith.

A pesar de todas las dificultades a las que se enfrenta todos los días, no dudó en inscribirse en la universidad. Asiste a clases, para lo cual cuenta con un transporte especial que no la haga transpirar. Y no practica deportes. Como parte de su tratamiento, Tessa debe tomar en forma diaria nueve pastillas de antihistamínicos.

¿Qué es la urticaria acuagénica?

La urticaria acuagénica es una condición rara en la cual se desarrollan ronchas con picazón (ronchas) rápidamente después de que la piel entra en contacto con el agua, independiente de su temperatura. Es una de las formas de urticaria física, en la que las lesiones en la piel son consecuencia de estímulos o cambios físicos del medio ambiente.

La urticaria acuagénica es más común en las mujeres y los síntomas a menudo comienzan en torno a la aparición de la pubertad. Ocurren generalmente durante el baño o ducha, baño de mar, sudor y contacto con nieve derretida. La causa exacta no se sabe todavía. Debido a la rareza de la condición, hay muy pocos datos sobre la eficacia de los tratamientos individuales; sin embargo, varios medicamentos y terapias se han utilizado con éxito variable.

Se le corta la lengua si bebe un sorbo, se baña cada 15 días y la lastiman sus propias lágrimas.

Los síntomas de la urticaria acuagénica

Las señales y síntomas de la urticaria acuagénica se desarrollan rápidamente después de que la piel entra en contacto con el agua a cualquier temperatura

