El abogado Pedro Pierluisi asumió, en la noche de este viernes, como nuevo gobernador de Puerto Rico con un "compromiso inquebrantable" con el pueblo de la isla, dijo tras jurar el cargo, ad referendum de la ratificación del Senado, después de que su predecesor, Ricardo Rosselló, anunciara que era su sustituto.



"Asumo el puesto con la mayor responsabilidad y respeto al pueblo", aseveró Pierluisi en su primera conferencia de prensa, ofrecida antes de que el Senado dé su aval a la designación, a contrapelo de la opinión de distintos constitucionalistas.



Pierluisi es el gobernador número 12 de la historia de la isla y asume el cargo en medio de una crisis política que llevó a la dimisión de Rosselló, el primero que no completa su mandato.



Una hora antes de la jura, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, reunida en una sesión extraordinaria, aprobó la designación de Pierluisi como secretario de Estado, que es por mandato constitucional quien debe asumir el puesto en caso de vacío de poder.



En un comunicado difundido por el ex gobernador Rosselló, tras oficializar su renuncia al cargo, indicó que después de que la "Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobara el nombramiento de Pedro Pierluisi como secretario de Estado, se procederá de acuerdo con el Estado de Derecho vigente".



En la conferencia de prensa, Pierluisi dijo que era consciente de que accedía al cargo sin haber sido ratificado su puesto a secretario de Estado por el Senado, pero sí, este viernes, por la Cámara de Representantes.



En consecuencia, anunció que debido a las dudas en las interpretaciones de la Constitución y una enmienda a la Ley 7 de 1952 sobre la sucesión, iba "a dar la oportunidad el Senado (el lunes y miércoles) de ratificar o no" su "incumbencia".



"Si no se ratifica mi incumbencia, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, segunda en la sucesión está en disposición de asumir el cargo", advirtió.



Indicó además que se sometía al proceso en el Senado "para que no haya controversias legales".



Por otra parte, Pierlusi también afirmó que la investigación sobre un posible delito de los participantes en el chat privado que llevó a Rosselló a dimitir, anunciado este día por el Departamento de Justicia, "debe seguir su curso".



Roselló se vio forzado a renunciar al cargo por la difusión de chats con algunos de sus colaboradores plagados de comentarios sexistas, ofensas e insultos contra adversarios políticos, miembros de la comunidad LGBT y artistas de fama internacional.



Durante 12 días Puerto Rico se vio conmocionada por las marchas exigiendo la renuncia de Rosselló, encabezadas entre otros artistas internacionales por Ricky Martin y Residente (René, el ex Calle 13).



Los habitantes de San Juan estaban movilizados desde temprano, convocados a una marcha denominada

"Conteo Regresivo; hasta nunca Ricky" para despedir al gobernador.



Al ser nominado para la Secretaría de Estado, Pierluisi expresó su confianza en superar la grave crisis político social que afecta a la isla "tras los acontecimientos tan lamentables de las pasadas semanas".



"Hoy más que nunca nuestro pueblo necesita un liderazgo sensato y receptivo, firme, pero a la vez sensible, para que el gobierno cumpla con tus necesidades, te brinde los servicios que te mereces y responda a tus aspiraciones", señaló en un mensaje público.