Alrededor del mundo la carrera por las vacunación contra el coronavirus acerca a los estados a una nueva normalidad, pero el avance no se da de manera igualitaria. Ante la escasez de inyecciones resurgió la práctica del turismo sanitario, con aquellos que poseen el dinero necesario prefieriendo viajar al exterior a inocularse.

Al igual que en Argentina, donde la moda se ha esparcido tanto que agencias de viaje comenzaron a vender "paquetes de vacunación", Paraguay está registrando un alto número de viajeros con destino a la inmunidad. Con Miami como la elección más popular, la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo confirmó que 500 personas por día estan viajando del país a los Estados Unidos. Sin embargo, casos registrados en los últimos días advierten del potencial dañino de esta tendencia.

.

El doctor José Fusillo, titular de la Sociedad Paraguaya de Neumología, alertó que ya se diagnosticó con positivo a varios viajeros que buscaron vacunas en el exterior. El experto subrayó que las inyecciones no son una solución inmediata, y hasta la población vacunada debe tomar los cuidados ya conocidos: "El tiempo en que la vacuna produce los anticuerpos varía entre 2 a 3 semanas. La primera dosis nos podría producir hasta el 50% de efectividad para la variante usual”, comentó al portal paraguayo ADN.

En promedio, 500 personas por día viajan desde Paraguay para vacunarse.

La preocupación mas grave que trae el turismo sanitario es la propagación de las nuevas y más peligrosas variantes del Covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha caracterizado a cinco nuevas cepas como "variantes de preocupación" por su mayor transmisión y agravadas consecuencias en el metabolismo humano; son estos efectos los que Fusillo teme que golpeen el ya debilitado sistema sanitario paraguayo.

Dos de estas cepas, las variantes de India y de Sudáfrica, ya fueron detectadas en la Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación comunicó a principios de mes que fueron detectadas por primera vez en casos de viajeros que llegaron al Aeropuerto de Ezeiza.

El impacto del Covid en Paraguay

Este viernes la directora de Terapias del Ministerio de Salud paraguayo dijo que las camas de terapias se encuentran con un 100% de ocupación.

El pasado viernes el Ministerio de Salud paraguayo registró 3.031 positivos de coronavirus, el mayor registro diario desde el comienzo de la pandemia. Ese mismo día la institución sanitaria confirmó que las camas en las UTI se encontraban a su máxima capacidad. Al día de hoy el país cuenta con 33.2971 infectados, 8.360 muertos y 274.920 recuperados según reportó la OMS.

Fusillo llamó la atención a las condiciones en los hospitales paraguayos, a las que describió como inéditas y desesperantes debido a la falta de recursos: “Esto ya es insostenible. La realidad en el hospital es tomar todos los días decisiones demasiado difíciles”, lamentó.

Mientras Alberto Fernández pone a la Argentina en cierre total por nueve días para intentar detener el avance de la segunda ola, Fusillo opina que una curentena estricta en Paraguay no es de esperarse: “Creemos que las decisiones ya están hechas, que medidas más extremas ya no se van a tomar. Vemos muy lejana esa decisión. El gran problema es que no tenemos vacunas”, concluyó.