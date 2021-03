Un hombre de 46 años con coronavirus se escapó del hospital Santo Domingo por miedo a ser intubado y se escondió en un supermercado de la calle de enfrente, donde fue finalmente aprehendido por policías y personal sanitario, en Cantaduva, San Pablo.

“No pudimos descubrir cómo un paciente a punto de ser intubado logró salir del hospital y entrar al supermercado. Pero sabemos que estaba bastante asustado por el procedimiento", dijo el comisario Amauri Cesár Pelarin.

Así se llevaban al paciente con coronavirus de vuelta al hospital.

Según informó el medio G1 de O Globo, muchas personas comenzaron a decir en las redes sociales que el hombre con Covid-19 había escupido los alimentos para infectarlos. Sin embargo, el comisario sostuvo que eso era "totalmente falso" y que en realidad el hombre "tenía miedo e intentó esconderse en el supermercado, pero no agredió a nadie".

.

"Es cierto que oponía resistencia por volver al hospital. “Estaba desesperado”, declaró Pelarin a los medios locales, quienes explicaron que el paciente "salió por la ventana de su habitación y después saltó las rejas del hospital".

El supermercado emitió un comunicado en el que aseguró que la empresa tomo todas las medidas sanitarias correspondientes y que “se desinfectaron todos los productos y todas las instalaciones por precaución”.

El momento en que la Policía Militar aprehendió al paciente.

Coronavirus en Brasil

Este viernes, Brasil marcó un nuevo record diario de muertos por coronavirus, con 3.650 decesos, con lo que el total de víctimas fatales desde el inicio de la pandemia asciende a 307.112, informaron las autoridades sanitarias.



Los nuevos casos registraron fueron 84.245, algo por debajo de las cifras de ayer, que marcaron un record absoluto con 100.158 infectados. En cambio, los decesos de ayer fueron 2.777.

Brasil, con más de 12.000.000 de casos y más de 300.000 muertes de infectados con las cepas de coronavirus Covid-19 y la cepa de Manaos, es el segundo país a nivel global más castigado por la pandemia de coronavirus, en ambos casos superado por Estados Unidos.

.

Consultado por Crónica, el abogado y analista internacional Juan Francisco Venturino explicó que “la situación es tan grave que se transformó en la preocupación no sólo de la región, sino del planeta”.

“Bolsonaro se convirtió en el modelo a no seguir, hizo todo lo que no había que hacer. El 70% de los brasileños cree que él es el principal culpable”, afirmó y detalló que " Brasil tuvo una inmensa cantidad demográfica y una cultura que no respetó las distancias ni las normas”.