La variante Delta del coronavirus nació en octubre de 2020 en China y en apenas meses, se extendió a al menos 120 países, pasando a ser "de preocupación" para la Organización Mundial de la Salud (OMS), por tener una mayor capacidad de contagio y letalidad que las otras.

En América Latina hace tiempo que se encendieron las alarmas y los presidentes de cada uno de los países de la región, están tratando de establecer estrategias epidemiológicas.

Fue la OMS, la que expuso dos estudios que se refieren a esta cuestión, que todavía no fueron publicados en ninguna revista especializada.

Según el que se realizó en Canadá las posibilidades de hospitalización aumentan en torno al 120%, las de necesitar cuidados intensivos son de alrededor del 287%, mientras que el riesgo de muerte asciende a al menos un 137%.

En China examinaron a personas que estaban cumpliendo con una cuarentena tras haber tenido contacto con un infectado de la mencionada variante y la prueba PCR les dio positivo treas una media de cuatro días y no de seis, en tanto que la carga viral resultó ser 1.200 veces mayor en la primera prueba positiva en aquellas denominadas variantes originales del virus.

.

Así está Brasil

Brasil tiene la particularidad de tener 19.700.000 casos positivos, transformándose así en la tercera nación a nivel mundial con mayor cantidad de infectados. También es la segunda con mayor cantidad de decesos con 550.502. El primer caso de la variante Delta fue el pasado 26 de abril.

El pasado lunes el Centro Estadual de Vigilancia en Salud de Rio Grande do Sul informó "el primer caso de transmisión comunitaria" en la ciudad de Nova Bassano. Los especialistas hablan de “transmisión comunitaria” cuando ya no se puede detectar el origen concreto del contagio.

Alarmante situación en Brasil de la variante Delta.

Hasta el 19 ya se confirmaron en Río de Janeiro 74 casos de la variante Delta, del total de 97 notificados en todo el país, según datos del Ministerio de Salud.

La situación en Argentina

La directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Analía Rearte, alertó hoy sobre el ingreso al país de la variante Delta de coronavirus y aunque señaló que todavía "no hay circulación comunitaria" sostuvo que "vamos a tener" casos de este tipo que podrían provocar un rebrote.



"No tenemos circulación comunitaria de variante Delta", dijo la funcionaria quien explicó que, hasta el momento, todos los contagios están relacionados con personas que viajaron al exterior.



Sin embargo, luego advirtió que existe el "riesgo de ingreso de una nueva variante, que puede provocar un rebrote" y revertir la curva de contagios que viene mostrando un descenso desde hace varias semanas.

"Tenemos 45 contagios de Delta de personas viajeras y alrededor de 15 contactos estrechos que eran convivientes y algunos no convivientes, pero todavía no hay casos de Delta sin antecedente de viaje o relacionado con un viajero pero claramente los vamos a tener", dijo Rearte.

Argentina tiene 45 casos de la variante Delta de personas viajeras.