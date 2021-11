Sergio Agüero atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera. No podrá volver a los terrenos de juego por 3 meses y tampoco podrá entrenar durante 90 días. Sin embargo, al mal tiempo buena a cara, ya que el futbolista del Barcelona encontró un nuevo pasatiempo para entretenerse y calmar su mente.

Un clásico de muchas celebridades y jugadores de fútbol, cayó en las garras del golf, según unas imágenes que circularon en redes sociales. Resulta ser otro de sus hobbies, además de los videojuegos, por lo que aprovechó para pasar este fin de semana jugando y decidió compartir las fotos en su cuenta de Instagram.

El golf resulta ser uno de los hobbies preferidos de Sergio Agüero, junto con los videojuegos.

Recordemos que durante el pasado mes de octubre, el ex Manchester City sufrió una arritmia durante un partido frente al Alavés, por la Liga Santander. Luego de que se le realizaran los estudios pertinentes, el club emitió un comunicado sobre la salud del jugador. "El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del Dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación", expresaron desde el equipo médico del “barca”.

Más adelante, apareció una noticia que entristeció a todo el mundo del fútbol: Sergio Agüero debía colgar los botines. Sin embargo, horas después el propio jugador salió a desmentir la información. “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”, señaló.

El ex y Manchester City no podrá entrenar por 90 días.

En cuanto a su equipo, se impuso este sábado y con polémica de por medio, sobre el Villarreal. En el primer tiempo el árbitro y el VAR ignoraron una mano de Gerard Piqué dentro del área, lo que a la postre le permitió a los dirigidos por Xavi Hernández llevarse los 3 puntos del estadio La Cerámica. FrankieDe Jong, Memphis Depay y Philippe Coutinho marcaron los goles blaugranas.

Recordemos que el ex centrocampista firmó hace pocas semanas como nuevo director técnico del Barcelona y tuvo palabras para con el delantero argentino. “Del Kun Agüero no sé nada. Hablé con él el otro día. Lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta información, estamos hablando con él. Intentaremos que evolucione y que pueda seguir jugando al fútbol. Está tranquilo, contento, le dije que fuera viniendo a medida que se fuera encontrando bien, pero es un tema médico”, aseguró en la conferencia de prensa que realizó luego de su debut frente al Espanyol.