La nadadora mexicana estadounidense Anita Álvarez se desmayó en medio del Campeonato Mundial de Natación que se realiza en Budapest, Hungría. Casi al instante, fue rescatada por su entrenadora, Andrea Fuentes, quien dio declaraciones a los medios sobre lo sucedido. La joven atleta de 25 años terminaba su rutina, cuando perdió el conocimiento, se desvaneció y cayó al fondo de la pileta.

La historia de Anita

Álvarez se destaca por haber participado de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020. Entre las categorías en las que representó a Estados Unidos están la de Barras y Estrellas. Sin embargo, su carrera comenzó en 2014 cuando compitió del Campeonato Mundial Junior y en el Mundial de Natación del 2015, en Kazan, Rusia.

Junto a su par estadounidense Mariya Koroleva, fue premiada como la mejor nadadora sincronizada de Estados Unidos. Finalmente, llegaron los premisos por competencias, cuando ganó dos medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en nado sincronizado en parejas y nado sincronizado en equipos.

El dramático momento en que se desmayó la nadadora.

Ahora, la joven nadadora fue tendencia mundial al difundirse su imagen en la que se la veía desvanecida en el agua, mientras su entrenadora nadaba velozmente para rescatarla y llevarla a salvo a la superficie. Afortunadamente, la joven recobró el sentido, apenas lograron sacarla de la piscina. Tras lo sucedido, la americana finalizó en la séptima posición con una puntuación de 87.6333.

En 2021, Ana se había desmayado otra vez, pero en esta ocasión mientras competía en un torneo clasificatorio olímpico en Barcelona, España.

.

"Anita está mucho mejor, ya está a tope. Ha sido un buen sustito, la verdad. Me he tirado al agua otra vez porque veía que nadie, ningún socorrista, se tiraba. Me he asustado un poco porque no respiraba, pero ahora está muy bien", confesó la Fuentes, quien también aseguró que su nadadora debe "descansar todo el día", aunque remarcó que "estará muy bien para la final de equipo".

Además, agregó que, luego de que la vieran los médicos, los profesionales de la salud destacaron que "todo está bien". "Los deportistas ponemos el cuerpo al límite, ha descubierto hoy donde está su límite", explicó. "Estoy que no me lo creo. Ha sido apoteósico, Anita no respiraba. La he intentado despertar a bofetadas y abriéndole la mandíbula", sentenció Fuentes.

¿Por qué se desmayó la nadadora Anita Álvarez?

La ex seleccionadora española Ana Tarrés, quien fue entrenadora de Andrea Fuentes, indicó que tuvo que rescatar a la salvadora de Álvarez en el Mundial Junior de Moscú, en Rusia.

Además, explicó que Anita Álvarez se desmayó porque "en la composición de figuras obligatorias que se hacía antes, y que se terminaban con una máxima contracción de las vértebras del cuello, cerrabas el oxígeno y eso produce que colapse el cuerpo".