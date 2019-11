La senadora Jeanine Añez se convirtió en las últimas horas en una figura central de cara a la continuidad política en Bolivia. Tras la renuncia de Evo Morales y de toda su línea sucesoria, la legisladora de la alianza opositora Unidad Demócrata se erige como la principal candidata a la presidencia.

Añez se mostró siempre como una férrea opositora a Morales al asegurar que tiene intenciones de perpetuarse en el poder. Ahora, tras su dimisión, lo acusa de incitar hechos de violencia que ocurren en el país del altiplano en medio de la tensión. "Basta de muertes. Es tu culpa Evo Morales", repitió a través de distintos posteos en las redes sociales.

La mujer de 52 años, nacida en la ciudad de Trinidad, podría ser la 66º Presidenta en Ejercicio de Bolivia su consigue el apoyo de las fuerzas cívicas y quórum en la asamblea. "Creo que los bolivianos no merecemos esto. Le debemos certidumbre a la gente. Por lo tanto, si hay acompañamiento de las organizaciones civiles yo voy a asumir, pero si se decide otra vía u otro camino también lo voy a aceptar", explicó ante los periodistas.

Oriunda de la región amazónica de Beni, arribó al Senado en 2010 a través del partido Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional, que era en ese momento el principal espacio opositor.

En 2006 y 2008 había ocupado el cargo de asambleista constituyente con el objetivo de redactar la nueva carta constitucional. Fue miembro en la Asamblea Constituyente de la comisión de organización y estructura del nuevo estado.

"Es para dar una certidumbre al país. Si yo tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo, no más muertes, mujeres violadas… Creo que los bolivianos no merecemos esto y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. por lo tanto, si hay el acompañamiento de las organizaciones civiles yo voy a asumir. Pero si se decide otra vía u otro camino, yo lo voy a aceptar", argumentó la legisladora.