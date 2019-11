En un clima de total incertidumbre y convulsión tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, la senadora Jeanine Añez se erige como la principal candidata a la presidencia. La política, miembro del partido opositor Unidad Demócrata, anticipó que podría aceptar el cargo sólo si existe consenso con las fuerzas cívicas.

"Es para dar una certidumbre al país. Si yo tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo, no más muertes, mujeres violadas… Creo que los bolivianos no merecemos esto y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. por lo tanto, si hay el acompañamiento de las organizaciones civiles yo voy a asumir. Pero si se decide otra vía u otro camino, yo lo voy a aceptar", explicó ante los periodistas.

Añex es, desde 2010, senadora por el partido del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB – CN), y es vice segunda de la Cámara alta, pero ahora como integrante de Unidad Demócrata.

Entre lágrimas, la vicepresidenta segunda del cuerpo legislativo, aseguró que busca darle “una solución a esta situación tan horrible” que está viviendo el país, al tiempo que adelantó que en caso de asumir la presidencia, lo haría de manera transitoria.

“Que quede bien claro que esto es una transición, es solamente para llamar a elecciones y que sean transparentes como el pueblo boliviano lo quiere”, especificó al respecto, al tiempo que sentenció: “No queremos fraude, no queremos incertidumbre”.

Además, Añez apuntó contra el gobierno del expresidente Evo Morales al considerar que no era una democracia y añadió: “No se puede hablar de democracia cuando hay perseguidos políticos, cuando hay exiliados políticos, cuando la institucionalidad democrática es inexistente, cuando no se respeta la Constitución”.

En ese sentido, acusó a Morales de querer “perpetuarse en el poder” y de “tener al país en esta situación por querer sumar un cuarto mandato”, y aseguró que los bolivianos buscan “la alternancia” en el poder. “Todo esto es por el objetivo totalmente mezquino de don Evo Morales. Y no nos parce justo”, cuestionó.

“Me ha tocado. Si lo asumo, lo haré por el país y por todos los bolivianos. pero si se decide otro camino, si lo deciden los movimientos que llevaron adelante todo esto, también lo voy a aceptar”, repitió Áñez.

El vacío del poder

Según el diario El Deber, los legisladores buscarán enfrentar el “vacío de poder” para encarar una Asamblea que destrabe la compleja situación. El artículo 169 de la Constitución establece que ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, asume funciones el titular del Senado, y a falta de este, el presidente de la Cámara de Diputados que debe convocar elecciones en un plazo de 90 días.



Pero todos dimitieron, por lo que la jefatura de Estado recaería en Añez, segunda vicepresidenta del Senado, quien evaluó que si los seguidores del MAS “son patriotas y de verdad quieren pacificar el país, los parlamentarios deben asistir a la sesión de la Asamblea cuando sea convocada”.



De la bancada parlamentaria del MAS depende el éxito o el fracaso de la Asamblea Legislativa, porque el partido de Morales tiene los dos tercios de los votos, esto es 25 de los 36 miembros de la Cámara del Senado y en 88 de los 130 integrantes de la Cámara de Diputados. Un punto clave de la cuestión es garantizarle a los legisladores del MAS las condiciones de seguridad necesarias, ante el clima de violencia que se vive contra partidarios y seguidores de Morales.