Tras la conmoción causada en la ciudad rusa de Kazán por la matanza de 9 personas en un colegio (7 alumnos, una docente y un trabajador), el acusado de los hechos prestó declaración ante la justicia local, y además de sostener que "es un dios" también manifestó su "odio por todos".

Ilnaz Galyaviev (19), el tirador que abrió fuego a mansalva matando al menos a 9 personas e hiriendo a otras 20, afirmó durante el interrogatorio que "me di cuenta de que soy Dios. Solo me di cuenta de esto hace dos meses, no de inmediato. Entonces un monstruo comenzó a despertar en mí. Empecé a odiar a todos. Siempre he odiado a todos. Empecé a odiar aún más".

Además, los medios informaron que existía un canal en Telegram que supuestamente pertenecía a Galyaviev. El autor afirmó que la población del mundo era "biobasura" y añadió que no debería haber seres vivos en el mundo, y que la vida era un "error del universo". Los medios reportan que, antes del tiroteo, Galyaviev escribió que iba a matar a un gran número de personas y terminar con su propia vida.

El tirador al momento de ingresar a la escuela (Twitter).

Cabe destacar, que Galyaviev se graduó en esta misma escuela hace cuatro años, reveló una fuente de la administración de la institución educativa. Después el atacante ingresó en una universidad en la misma ciudad pero fue expulsado en abril. Según los representantes de la universidad, Galyaviev no fue un estudiante conflictivo.

Ilnaz Galyaviev dejó un mensaje adelantando lo que iba a hacer (Telegram).

"Durante sus estudios demostró ser un estudiante tranquilo y no conflictivo. Siempre fue ordenado, respetuoso con sus compañeros y profesores", comentaron desde la institución educativa. "Ilnaz desde diciembre estaba en prácticas educativas y de producción, desde enero no apareció en el colegio, dejó de mantenerse en contacto con el tutor del grupo. No se presentó a la defensa de la práctica laboral y de los tres exámenes estatales, por lo que fue expulsado", añadieron.

En otro video se puede apreciar al atacante con una máscara caminando por una calle de Kazán, portando un arma de fuego en la mano.

Aproximadamente dos semanas después de la expulsión, Galyaviev recibió oficialmente un permiso para tener armas de fuego. "Confirmamos la información de que el detenido legalmente poseía un arma. Se ha emitido de acuerdo con la legislación vigente", según comentó un representante de la Guardia Nacional de Rusia.

La ciudad de Kazán estará de duelo por tres días (Twitter).

Tras el tiroteo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, encargó a la Guardia Nacional de Rusia trabajar con urgencia en el endurecimiento de las reglas de tenencia de armas de fuego entre la población "teniendo en cuenta el tipo de arma que usó el tirador".