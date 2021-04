Trabajadores de un restaurante en Brisbane, Australia, describieron a dos clientes asitáticos como "molestos". El gerente no sóo no reprendió a los responsables de esta actitud sino que tuvo la idea de felicitarlos por Snapchat: "Dios mío, amo a mi personal". El nombre del comercio no trascendió, pero es uno de los más populares de la zona.

El gerente del local compartió en la plataforma de mensajería una foto del recibo en la que dos clientes pidieron un "croissant de pollo con aguacate y tacos de pescado" el pasado 2 de abril. En el ticket, en lugar de identificarlos por su nombre o por la mesa que ocupaban en el local, se los describía como "dos asiáticos muy molestos" (two very annoying Asians).

.

Aún se desconoce si algún ticket con ese tipo de descripciones sobre los comensales ha llegado a ellos. Se cree que se trata de un documento interno. Según trascendió, uno de los trabajadores del local confrontó a su jefe por dicha publicación en la red social y le reclamó ser "poco profesional".

Esta situación se volvió viral en las últimas horas y el gerente debió pedir disculpas por su accionar: "Estoy profundamente decepcionado y avergonzado por mis acciones, ya que van en contra de todo lo que me enorgullece", comunicó a través del Daily Mail Australia.

.

Según publicó este medio, el incidente se da luego de que otro restaurante del área fuera acusado de racismo anti-asiático cuando un local japonés incluyera un su carta un "menú libre de virus" que traía una "hamburguesa de Wuhan" y "alas de murciélago"