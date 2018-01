"Hemos reactivado la cuenta @chavezcandanga y será administrada por el equipo de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez”, escribió en Twitter María Gabriela Chávez, la hija del fallecido líder venezolano.

El anuncio llegó un día después de que la Asamblea Nacional Constituyente firmara un decreto para convocar elecciones presidenciales anticipadas para el mes de mayo, en las que el actual mandatario Nicolás Maduro, ya confirmó que se presentará.

La cuenta de Twiiter de Chávez había sido desactivada en 2013, luego de su fallecimiento tras una larga batalla contra un cáncer. El primer twitt fue del jueves a la mañana y consta de una foto del líder venezolano con un niño en brazos y un mensaje: "Por encima de todos los dolores, nosotros padres, tenemos la tarea de salvar la patria para dejárselas a nuestros hijos. Ese es el llamado del momento histórico que estamos pasando”, frase que pronunció Chávez en 1999.

Maduro, quien llegó a la presidencia luego de unas elecciones muy parejas en las que enfrentó a líder opositor Enrique Capriles, prometió a sus seguidores llevarlos a la victoria en los próximos comicios.

"Les digo que no les voy a fallar y asumo la candidatura presidencial para el período 2019-2025 y juro frente a ustedes que seré el candidato de la clase obrera porque la clase obrera me obligó a asumir esta responsabilidad. Juró llevarlos a la victoria”, afirmó el actual máximo mandatario venezolano.

El adelanto de las presidenciales tomó por sorpresa a los detractores de Maduro, que están divididos y todavía no han definido si acudirán a la contienda con una coalición.

Sin embargo, algunos dirigentes como el ex jefe del Parlamento Henry Ramos Allup, el ex diputado Andrés Velázquez y el ex gobernador Henry Falcón ya se lanzaron al ruedo por la candidatura presidencial.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo que la convocatoria es en respuesta a las sanciones que impuso la Unión Europea a 7 funcionarios venezolanos, -incluyéndole a él- por su presunta responsabilidad en la represión y la situación política que vive el país.