Un suceso insólito generó gran repercusión en las redes sociales. Un turista hizo una broma en donde anunció la cancelación y la demora de varios vuelos en un aeropuerto de Grecia. El joven fue detenido por la policía al haber provocado un caos. Otro pasajero pudo captar la secuencia completa desde que el pasajero realiza el "chiste" hasta que las autoridades lo arrestan.

El hecho sucedió el pasado viernes 12 de agosto en el aeropuerto Zakynthos de Zante, en Grecia. Un turista británico estaba esperando para abordar su vuelo y pensó que sería una "buena idea", hacerle una broma a los demás pasajeros que estaban en la terminal esperando igual que él.

El joven se acercó a uno de los tantos mostradores del aeropuerto, encendió un micrófono y comenzó a hacer anuncios en donde aseguraba que la partida de ciertos vuelos se habían cancelado y otras tenían un largo tiempo de demora.

Sam Wilson, otro de los turistas en la terminal, grabó el momento en el cual el "gracioso", anunció que habrían supuestos retrasos en los vuelos. “El vuelo a Gatwick se ha retrasado seis horas. Desafortunadamente, el vuelo a Manchester se ha retrasado seis horas”, anunció el joven por los altosparlantes.

“Cuando miré hacia arriba, lo vi en el micrófono, así que tuve que sacar mi teléfono. Hizo alrededor de tres o cuatro anuncios sobre vuelos que se retrasaron varias horas”, explicó el pasajero que subió el vídeo a su cuenta de TikTok.

No obstante, la gracia le costó muy cara al turista británico. Mientras aún se reía de la "broma" que había realizado, personal de seguridad se acercó al joven para interrogarlo por lo que había hecho y a continuación es detenido. Además, no pudo tomar el vuelo hacía Manchester que tenía programado. “No sé qué le pasó después, pero no lo dejaron subir al avión”, destacó Sam.

Por su parte, los falsos anuncios generaron un caos en la terminal, ya que varios pasajeros comenzaron a quejarse ante la inesperadas cancelaciones de sus vuelos o las demoras sin razón. Incluso hubo trabajadores del aeropuerto que no entendían qué estaba sucediendo y pasaron varios minutos para que todo volviera a la calma.