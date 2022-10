El ex ministro de Finanzas británico Rishi Sunak fue designado este lunes por el Partido Conservador para reemplazar a Liz Truss como su líder y próximo primer ministro, luego de que su adversaria, Penny Mordaunt, no obtuviera suficientes apoyos para presentar su candidatura.



El camino de Sunak hacia el liderzgo conservador había quedado allanado luego de que el ex primer ministro Boris Johnson anunciara que no se presentaría a la puja. El único rival que le quedaba al ex ministro era Mardaunt, líder de la Cámara de los Comunes, quien quedó muy por debajo de alcanzar el límite de 100 diputados conservadores que la patrocinaran para postularse.

En tanto, Johnson, que nunca terminó de confirmar si participaba en la contienda, afirmó que tenía el apoyo necesario para presentarse, pero dijo que no sería "lo correcto". Truss anunció su renuncia el jueves pasado apenas seis semanas después de llegar al poder , en lo que es el Gobierno más corto en la historia del país, tras idas y vueltas de un plan económico que la llevaron a perder el respaldo de su Partido Conservador.La dimitente se convirtió en primera ministra en septiembre pasado al ganar una elección interna del Partido Conservador en la que ella y Sunak quedaron como finalistas. El domingo por la noche, Sunak y Johnson se reunieron para discutir, según varios medios, la posibilidad de una candidatura conjunta, pero no lograron ponerse de acuerdo sobre todos los puntos.

Las relaciones entre ambos políticos se tensaron en julio, cuando. Según un sondeo del diario Sunday Telegraph, un poco más de la mitad de los encuestados piensa que Johnson habría sido el mejor primer ministro posible para el presente, mientras que 28% se inclinó por Sunak.Casi 60% de los votantes conservadores cree que la renuncia de Johnson al Gobierno fue un error, de acuerdo con la misma encuesta.