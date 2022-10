La guerra que enfrenta a Rusia con Ucrania sigue dejando sus muertes tanto adentro de un campo de batalla como fuera del mismo, y una de las recientes víctimas fue Ivan Petunin, un músico ruso, quien se suicidó y compartió un video en Telegram explicando los motivos de su muerte.

En las últimas horas, una dura historia de vida conmocionó a Rusia en el contexto de conflicto bélico, ya que el rapero Petunin se suicidó tras manifestar su decisión de no ir a la guerra. Según un video que compartió, se quitó la vida en Krasnodar en protesta a la guerra y sostuvo que "no estaba listo para matar".

Petunin, mejor conocido como Walkie, dedicó su vida a desarrollar su carrera artística como rapero en Rusia. Su trabajo era muy destacado en las improvisaciones llamadas “batallas de gallos” y tras años en el ambiente lanzó su disco en 2018 bajo el título de Psíquico.

En la jornada del viernes, el joven Ivan Petunin publicó un video en Telegram en el que anunció lo que iba a hacer. “Si estás viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato sobre mi alma y no quiero hacerlo. No estoy listo para matar por ningún ideal”, comenzó diciendo el artista.

Ivan Petunin fue un artista popular en Rusia (Archivo).

“Me parece que en los próximos días, la movilización parcial se convertirá en una movilización total”, detalló en referencia al miedo de que la movilización parcial de Vladimir Putin se convirtiera en una reclutación masiva.

En esa misma línea, agregó: “Tengo dos brazos, dos piernas, dedo índice para apretar el gatillo de una ametralladora y algunos no ganarán”.

“No tengo derecho a apretar el gatillo. No estoy dispuesto a tomar las armas y matar a los míos. Perdónenme todos los que me quieren, pero a veces tus principios tienen que morir. Y el último de todos modos”, expresó en el clip que recorrió el mundo entero.

“Mi decisión final es exactamente cómo voy a morir. Elijo permanecer para siempre en la historia, como alguien que no ha apoyado lo que está pasando y para hacer una protesta final”, lanzó el joven.

Según detallaron los medios locales, Walkie fue encontrado sin vida cerca de un edificio de gran altura en Krasnodar.