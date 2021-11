Amy Winehouse fue un ícono del soul y el jazz británico durante su explosiva carrera que culminó en el 2011, debido a su repentino fallecimiento en julio de ese año. Sin embargo, su figura trascendió y su música inspiró a millones de fanáticos alrededor del mundo. Precisamente, los más acaudalados en este grupo y otros coleccionistas, se verán convocados en una subasta en que se podrán adquirir más de 800 artículos.

El evento estará a cargo de la casa Julien´s en Beverly Hills (California) y se calcula que entre todo lo que estará en exhibición, hay más de 2 millones de dólares. Para muestra un botón, hay vestidos, guitarras, anteojos, libros y todo tipo de accesorios que pertenecieron a Winehouse. Fue bautizado como “Bienes de la vida y carrera de Amy Winehouse”.

Así como los ven, estos lentes fueron cotizados entre 600 y 800 dólares.

Por ejemplo, el vestido que utilizó en su última presentación. De estampa floral, colores verde y negro, fue lucido en Belgrado un mes antes de su muerte en un concierto y podrá comprarse este fin de semana. Según estiman, solo con esta pieza van a recaudar entre 15.000 y 20.000 dólares.

Todos los artículos fueron colocados por Mitch y Janis, padres de la artista que fuera multi premiada, conquistando 5 Grammy. Según adelantaron, su intención no es otra que preservar “la herencia y memoria” de su hija y recaudar fondos para los jóvenes que sufren de acciones al alcohol o a las drogas.

“Es difícil organizar una subasta con los padres de una hija fallecida”, expresó Martin Nolan, director de Julien’s al momento de presenta. la colección frente a la AFP. “El asunto ha sido muy sensible y les ha llevado tiempo aceptar dar [los objetos] tras darse cuenta de que los fans, museos, coleccionistas del mundo entero querrían poseer estos artículos”, añadió.

Si nos enfocamos otra vez en estos artículos y su valor, podemos encontrar otros vestidos valorados entre 5.000 y 7.000 dólares, su labial rojo (600), lentes (1.000-2.000), bolsos (600-800), aros (600-800) y hasta incluso una billetera, que cotiza en 200 billetes verdes.

“Toda la ropa representa a Amy, una compositora fantástica, pero también un ícono de la moda”, finalizó Nolan.

Las casualidades no existen, dicen algunos, lo que en este caso se confirma ya que solo hace unos días se cumplieron 15 años del lanzamiento de “Back to the Black”, el álbum más exitoso de Winehouse, del cual salieron más de 20 millones de copias.