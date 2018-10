Una asociación británica de submarinistas rindió un homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017, y el hecho fue informado por el embajador del Reino Unido en la Argentina, Mark Kent.

Se trata de la agrupación "Recordamos los submarinos", que todos los años confecciona pins conmemorativos de los submarinos caídos a lo largo de la historia, con motivo del Día de los Caídos británico, que se celebra el 11 de noviembre de cada año.

El día de los caídos