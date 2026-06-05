Juicio por el ARA San Juan: familiares cuestionaron las condiciones en que zarpó el submarino

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz escuchó los testimonios de los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

A pocas semanas del inicio de los alegatos finales, previstos para la semana del 22 de junio, las declaraciones estuvieron marcadas por el dolor y los fuertes cuestionamientos al estado operativo de la nave antes de iniciar su última misión.

El proceso busca determinar la responsabilidad penal de cuatro exaltos mandos de la Armada Argentina, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado.

Preocupaciones previas y críticas a los mandos

Tras meses de debate centrados en pericias técnicas, la última audiencia dio lugar a las voces de las familias, quienes expresaron sus dudas sobre las condiciones de la partida desde Mar del Plata.

Susana Vizcarra, esposa del Suboficial Primero Walter Germán Real, recordó las advertencias que le transmitía su marido:"Nunca voy a entender qué pasó, por qué salieron, por qué siguieron saliendo. Había que figurar que navegaban. ¿Me piden una reflexión? Reflexión tienen que hacer las personas que mandaron al submarino a navegar. Ellos no salieron a morir, salieron a trabajar", declaró.

Por su parte, Esther Rojas, madre del Cabo Principal Luis Alberto Niz, coincidió en el reclamo sobre el estado de la unidad y sostuvo que a su hijo "le arrebataron la vida cuando mandaron a navegar un submarino que no estaba en condiciones", objetando además las declaraciones previas de los oficiales acusados.

Impacto familiar y denuncias de persecución

Los testigos también describieron las secuelas personales y las irregularidades institucionales tras el siniestro.

Jésica Gopar, viuda del Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli, manifestó que "no es solo la pérdida de un familiar, es la vida que se te rompe", al tiempo que exigió una explicación definitiva sobre el hecho.

A su turno, Lucía Zunda Meoqui, hermana del Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui, cuestionó la tecnología de búsqueda y denunció presiones hacia el entorno de las víctimas.

"La Armada debería aceptar los errores que cometieron y aprender a pedir disculpas. Todas las cosas que hicieron eran para dividirnos", afirmó, haciendo referencia a presuntas intervenciones telefónicas y manipulación de la información. Al cerrar, realizó un homenaje nombrando a cada tripulante bajo la proclama de "Presente".