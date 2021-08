El medio El Español, ya había adelantado que la vacuna más avanzada que tenía el país, denominada MVA- COVID-19(S), fue suspendida. Esta suspensión de investigación sobre la vacuna, llega después de que el Ministerio de Ciencia anunciara en enero que esta candidata, la más adelantada de las opciones españolas, había mostrado “una eficacia del 100%” en sus primeras pruebas en animales, tras un ensayo con 22 ratones modificados genéticamente para ser susceptibles al coronavirus.

La vacuna experimental de Mariano Esteban y Juan García Arriaza, investigadores del Centro Nacional de Biotecnología de España se basa en una versión atenuada del virus Vaccinia (MVA), que se usó en la erradicación de la viruela y ahora fue modificada con información genética para hacer frente al coronavirus. Los resultados en los ensayos con ratones mostraban que serían necesarias dos dosis para tener efecto. “Estos resultados demuestran que la vacuna para la covid-19 basada en el vector MVA produce una inmunogenicidad robusta y una eficacia completa en modelos animales, y respaldan su futura aplicación en ensayos clínicos”, indicaba el equipo de Esteban al publicar sus esperanzadores resultados en el Journal of Virology.

.

El trabajo para esta vacuna española se había topado con un problema por la falta de monos con los que probar las vacunas, por lo que el laboratorio del CSIC acordó con el Centro de Investigación Biomédica en Primates, en Rijswijk (los Países Bajos), un ensayo con 12 macacos. Tras esta fase con animales, la AEMPS debía autorizar la primera fase con humanos, pero la luz verde todavía no llegó y aún no se informó del motivo de la paralización. “Estamos a la espera de que nos pase el informe”, afirma un portavoz del CSIC. Aunque El Español había informado problemas de salud en uno de los monos, el virólogo Esteban lo desmiente rotundamente: “La noticia del fallecimiento de un macaco por la vacuna es falsa”. De momento, el hospital asegura que no contaba siquiera con voluntarios como tales, sino que todavía se estaba haciendo era una preselección de potenciales candidatos.

Mariano Esteban y Juan García Arriaza, los científicos que desarrollaron la vacuna MVA- COVID-19(S).

En una nota, el CSIC niega los problemas pulmonares del mono que supuestamente habían provocado su muerte y asegura que “se han seguido todos los protocolos internacionales usuales en el desarrollo de los ensayos preclínicos de vacunas”. Además, añade que gracias a “los resultados de los mismos en cuanto a seguridad y eficacia, se ha considerado adecuado solicitar el ensayo de la fase clínica. Si se hubiera producido la muerte de un macaco por una lesión pulmonar tras la administración de la vacuna, no se hubiera solicitado el ensayo clínico”.

.

“La razón por la que se ha aplazado el comienzo previsto del ensayo clínico es, como se ha transmitido al Hospital de la Paz, que se está a la espera de la respuesta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a la solicitud de autorización para su realización”, señaló el CSIC en una comunicación a petición de los medios. Además, añadió que “por el respeto absoluto a la decisión que debe llegar desde la AEMPS”, se proporcionará información adicional cuando se reciba dicha respuesta.

Hace seis meses habían informado que el plan de estos investigadores españoles era realizar un primer ensayo con 112 personas para estudiar la seguridad y la respuesta inmune generada. De conseguir buenos resultados, se comenzaría más adelante un gran ensayo con más de 20.000 voluntarios antes de que acabe 2021, según esos planes iniciales. La vacuna se está desarrollando con Biofabri, una compañía especializada en vacunas veterinarias con sede en O Porriño (Pontevedra). El laboratorio de Esteban, de 76 años, ha contado con un presupuesto de más de 3 millones de euros y 11 especialistas para desarrollar su fármaco en esta fase preclínica.

.

Los estudios de vacunas contra el Covid en España

En el CSIC se desarrollan actualmente tres proyectos de vacuna contra la covid, de los cuales el de Esteban es el más adelantado. Además, España respalda la vacuna que dirigen los investigadores Luis Enjuanes e Isabel Sola, que dispone ya de un prototipo de RNA que está siendo probado en ensayos clínicos con animales. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró el pasado 13 de julio en el Congreso que si los resultados preclínicos son positivos, se podrían iniciar ensayos clínicos en el segundo semestre de 2021. “Estos dos proyectos han recibido 4,4 millones de euros del Ministerio de Ciencia e Innovación para su desarrollo”, afirmó Darias.

Por último, ministra explicó que la empresa Hipra está desarrollando una vacuna de proteína recombinante, que también fue modificada con respecto a la inicial para ser más efectiva frente a las nuevas variantes. “Han puesto en marcha ensayos preclínicos con diferentes modelos animales (ratones, hámsteres y cerdos), hasta ahora con buenos resultados”, indicó. “Si tomamos en consideración estas novedades que estoy compartiendo con ustedes, así como la participación de la industria española en la producción de vacunas, podemos afirmar que España está jugando un papel activo en la búsqueda de soluciones frente a esta pandemia”, afirmó Darias.