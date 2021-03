La venta de fotos en internet se transformó en una salida muy rentable para chicos y chicas alrededor del mundo. Sino, pregúntenle a Kylie Biss, una mujer de 32 años residente de la ciudad británica de Leeds, quien se hizo de un impresionante fortuna durante la pandemia.

Ella gana cerca de 160 mil libras esterlinas (20 millones de pesos) bajo el pseudónimo de Gracey Kay en la plataforma OnlyFans. La también madre decidió tomar el camino de las imágenes eróticas, tras perder su trabajo como peluquera durante el aislamiento por el coronavirus.

La modelo luciendo un traje de baño en su imponente piscina.

Biss solía ganar unas 18 mil libras esterlinas como peluquera, pero ahora decidió cambiar de vida e inclusive se mudó a Alicante, en España, donde desarrolla su flamante profesión.

Ahora es dueña de un Ford Mustang GT5 (5 millones y medio de pesos) y una mansión con piscina. La modelo reveló en entrevistas a distintos medios británicos que durante su adolescencia sufría bullying en el colegio.

Biss junto a su Ford Mustang.

Ella aseguró: "La gente me felicitaba y decía cosas agradables que me daban confianza. Eso me hace sentir especial". "Hay personas que piensan que debería avergonzarme de mí mismo, pero no lo estoy, estoy orgulloso de ello", confió.

Una amiga personal le sugirió que comenzara a utilizar OnlyFans cuando perdió su empleo. "Al principio, al hacer OnlyFans, estaba nervioso", contó Biss.

Ella solía trabajar como peluquera.

La joven madre cobra a sus suscriptores un monto cercano a los 250 pesos por fotos en topless y más por videos personalizados y sesiones interactivas.