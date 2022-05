El tirador, que mató a 10 personas al ingresar a un supermercado en Estados Unidos, transmitió la masacre en vivo por la red social Twitch. En esas estremecedoras imágenes puede verse al acusado desde que ingresa al estacionamiento con un auto hasta que empieza a disparar.

Varias páginas publicaron extractos del livestream en los que puede verse que el tirador manejó por el estacionamiento durante un momento y luego bajó para disparar.

"Un individuo que, según el alcalde, no es de esta área y está a horas de distancia, condujo hasta Buffalo y fue al mercado de Tops. Salió de su vehículo, estaba muy fuertemente armado. Tenía una cámara que estaba transmitiendo en vivo lo que estaba haciendo", dijo el comisionado de Policía local, Joseph Gramaglia.

Las estremecedoras imágenes grabadas por el tirador.

Además, "se ven escenas espantosas, incluida una mujer a la que le disparan en la cabeza cuando sale del supermercado", consignó la agencia ANSA.

Tras bajarse del vehículo "muy fuertemente armado" y empezar a transmitir en vivo lo que estaba a punto de hacer, disparó a cuatro personas que estaban cerca de su coche, según la agencia DPA.

El agente encargado de la Oficina en Búfalo del FBI, Stephen Belongia, aseguró que el tiroteo es investigado como un crimen de odio, ya que 11 de las 13 personas que han recibido un disparo eran negras.

El sospechoso del tiroteo en un supermercado de Estados Unidos dejó una carta

La Policía de Buffalo también compartió un escrito de 180 páginas -que se cree que fue escrita por el sospechoso, de 18 años- en la que se describe una teoría de conspiración conocida como "el gran reemplazo".

Esa carta afirma que supuestamente las élites políticas utilizarían a la inmigración para reducir la población blanca, indicó The Wall Street Journal.

"Fue un crimen de odio por motivos raciales directo de alguien fuera de nuestra comunidad, fuera de la ciudad (...)que entró en nuestra comunidad y trató de infligir ese mal sobre nosotros", dijo Belongia a la CNN.

El joven identificado como el tirador fue detenido en inmediaciones del supermercado.

El fiscal de distrito del condado de Erie, John Flynn, detalló que se investigan cargos de terrorismo además de los de asesinato. "Les aseguro a todos en esta comunidad que se está haciendo justicia en este momento y que se hará justicia", dijo Flynn a la misma cadena televisiva.