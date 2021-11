En marzo de este año un niño de 11 años llamado Tomás Blanch decidió abrir su canal en YouTube y luchar por su sueño: ser youtuber. Lo consiguió y así nació Tomiii11. Sin embargo, el camino no fue sencillo, pero con el apoyo de miles de usuarios, de la comunidad gamer e influencers su contenido empezó a viralizarse y sus primeros suscriptores empezaron a llegar. Un día eran 300, luego pasaron a ser miles hasta llegar a los 100.000, con el tiempo llegó al primer millón y hace unos días a los 10 millones. Sin embargo, no pudo ser testigo de esto último porque sus ojos se apagaron el pasado 30 de agosto a causa de un tumor cerebral.

Hace unos días los familiares del pequeño Tomi recibieron por parte de YouTube el botón de diamante póstumo, luego de que el canal del niño superara los 10 millones de suscriptores. El paquete llegó a la casa de los padres del niño el pasado 21 de noviembre. Allí además de la placa, había una carta por parte de la empresa estadounidense, tal y como se ve en el video que dura más de más de 9 minutos, y que fue subido al canal del niño.

"¡Hola Tomiii11! Cuando llegaste a los 100.000 suscriptores, pensamos: 'Oye este canal tiene buena pinta'. Luego alcanazaste el millón de suscriptores y nos dimos cuenta de que tu éxito no era casualidad. ¿Pero 10 millones? Nos has dejado boquiabiertos", decía la carta que leyó la madre del pequeño youtuber.

Entre lágrimas siguió con su relato: "10 millones de suscriptores no es solo una cifra redonda, es más que la población de la ciudad de Nueva York".

Tomás junto a su madre (Gentileza: Instagram tomiii_11youtuber).

"Asúmelo, ya no eres solo un gran canal, ahora eres un fenómeno mundial. Has tocado la tecla adecuada y tienes una legión de fans que esperan mucho de ti. Esperamos que aceptes este premio de creador diamante como símbolo de nuestra admiración y respeto por todo lo que has conseguido. Eres una fuerte inspiración diaria para nosotros, nos has dejado sin palabras, sigue así", concluyó la carta enviada por el sitio web de videos.

El padre del niño se ocupó de filmar desde la llegada de la caja hasta descubrir quá había adentro de ella. Tras finalizar la lectura de la carta, la madre continuó abriendo el paquete y reveló que el contenido del mismo era el botón de diamante que YouTube le entrega a los creadores de contenido que superan más de 10 millones de suscriptores.

¿Qué le pasó a Tomiii 11 ?

El niño comenzó su canal de YouTube en marzo pasado. En uno de sus videos contó que desde hace algunos años padecía un tumor cerebral. Con su carisma y ternura, en Chile su historia se viralizó rápidamente y trascendió las fronteras.

Fue así como en poco tiempo consiguió sus primeras dos placas: la de plata por llegar a 100 mil suscriptores y la de oro por llegar al millón. Pero de un momento para el otro los usuarios dejaron de verlo por sus redes sociales, en ese entonces, su hermana reveló que el pequeño no se encontraba en buen estado de salud.

Finalmente, se conoció que el 30 de agosto de 2021 el pequeño Tomi había fallecido a sus 12 años, desde entonces su familia se encarga de mantener las redes sociales del niño y su canal en YouTube.