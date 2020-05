El reconocido experto en lectura rápida, mejora de la memoria y optimización del rendimiento cerebral -que enseñó sus técnicas a los científicos del SpaceX- compartió un artículo publicado el último domingo para desarrollar el cerebro y aprender más rápido.

El entrenador de cerebros Jim Kwik, quien asesoró al multimillonario Elon Musk -cofundador de PayPal y CEO de Tesla y SpaceX- también plasmó sus conocimientos en el libro "Ilimitado: mejora tu cerebro, aprende todo más rápido y desbloquea tu vida excepcional", publicado recientemente.

Kwik contó que Musk lo contrató luego de que se hicieran amigos tras leer libros de ciencia ficción como "El Señor de los Anillos" y la "Serie de la Fundación" de Isaac Asimov. ″Musk me trajo porque se dio cuenta. que para tener éxito, tienes que estar siempre aprendiendo", señaló Kwik.

Entre las recomendaciones más destacadas que aparecen en su libro, el reconocido experto enfatizó la importancia de poder lidiar con los pensamientos negativos, comer "alimentos para el cerebro" y aprovechar el poder de la lectura.

Pensamientos negativos

El experto habló sobre lo crucial que es lidiar con los pensamientos negativos automáticos. "Si regularmente te dices a ti mismo que no puedes hacer algo, o que eres demasiado viejo para hacer algo, o que no tienes la inteligencia para hacer algo, no lo lograrás", escribió Kwik en su libro.

Para erradicar estos pensamientos, Kwik aconsejó hablar sobre el tema en voz alta, autoconvencerse. Por ejemplo, si tenés un pensamiento que te dice que no podés aprender algo, inmediatamente hay que decirse a uno mismo: "Yo puedo aprender esto".

"No hay que achicar lo que es posible para encajar en tu mente, hay que expandir tu mente para encajar en lo que es posible", sostiene Kwik. Con el tiempo, dice que esos pensamientos negativos comenzarán a desaparecer, y así se eliminará una barrera para el aprendizaje.

"Alimentos para el cerebro"

Kwik aconsejó al menos una vez al día comer lo que él denomina "alimentos para el cerebro". Sobre todo, cuando se trata de "alimentar" a la materia gris del cerebro, que forma parte del control muscular y la percepción sensorial, como ver y escuchar, la memoria, el habla y la toma de decisiones.

Los 10 mejores productos que recomendó fueron: palta, arándanos, brócoli, huevos, salmón, cúrcuma, nueces, chocolate negro, agua y vegetales de hoja verde.

Poder de la lectura

Por último, el autor sugirió establecer una meta de lectura diaria, aunque sea solo 10 minutos para arrancar. "Elija el libro que siempre quiso leer, elimine todas las distracciones y establezca un temporizador", indicó. "Un solo libro puede aportar muchos años de experiencia", planteó.

Según Kwik, Elon Musk ya contaba con una "memoria increíble", porque estaba familiarizado con muchas de las técnicas de memoria cuando impartió su seminario.