El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país está "cargado y listo" para responder al ataque a refinerías en Arabia Saudita, cuya autoría está "pendiente de verificación", aunque cree saber quién es el "culpable", que a juicio del secretario de Estado, Mike Pompeo, es Irán.

"El suministro de petróleo de Arabia Saudita fue atacado. Hay razones para pensar que sabemos el culpable, estamos cargados y listos, pendientes de verificación, pero estamos esperando a oír del reino sobre quién creen que fue la causa de este ataque, ¡y bajo qué términos procederíamos!", manifestó en Twitter.

En su mensaje usó el término "locked and loaded" (cargado y listo) que suele usarse en ámbitos militares para decir que un arma está cargada. Esta es la respuesta más dura de Trump a lo ocurrido el sábado en Arabia Saudita, donde dos refinerías de la petrolera estatal Aramco, clave para el abastecimiento mundial de crudo, fueron atacadas con diez drones, causando una reducción de cerca del 50 % de su producción y profunda preocupación mundial.

Trump sorprendió al no especificar al responsable de los ataques, ya que poco después de cometidos Pompeo responsabilizó directamente a Irán al afirmar que no había evidencias de que habían de que procedían de Yemen. Sin embargo, la ofensiva fue reivindicada por los rebeldes hutíes yemeníes, apoyados por Irán.

"Recuerde cuando Irán derribó un avión no tripulado, diciendo a sabiendas que estaba en su "espacio aéreo" cuando, de hecho, no estaba cerca. Se apegaron fuertemente a esa historia sabiendo que era una gran mentira. Ahora dicen que no tuvieron nada que ver con el ataque a Arabia Saudita. ¿Ya veremos?", dijo al respecto de la autoría en otro mensaje.

Las autoridades saudíes están investigando el ataque y todavía no han señalado a un culpable, mientras que el gobierno iraní negó cualquier implicación en el hecho.

Por otra parte, Trump permanece sin descartar la posibilidad de una reunión con su homólogo iraní, Hasan Rohani, una cita que podría darse a finales de mes en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. "Los medios de comunicación falsos están diciendo que estoy dispuesto a reunirme con Irán, sin condiciones y ¡eso falso, cómo de costumbre!", tuiteó al respecto.

El efecto del atentado en el precio del crudo

El precio del petróleo tocó US$ 71 y ahora cotiza a US$ 65 tras los ataques sufridos en oleoductos de Arabia Saudita por parte de milicianos houtíes, en el marco del conflicto en Yemen.

En ese contexto, el barril de crudo Brent alcanzó los 71 dólares cuando se conocieron los daños provocados en las instalaciones petroleras de la compañía estatal saudí Aramco y que afectan al 5% de la producción del mayor productor mundial de hidrocarburos.

Sin embargo, ahora el mercado recuperó la calma y el crudo se negocia a 65,40 dólares el barril del tipo Brent y a 59,28 dólares el barril de la variedad WTI. El barril de petróleo para entrega en noviembre sumaba 5,39 dólares en el International Exchange Futures (ICE) respecto al cierre del pasado viernes, cuando acabó en 60,23 dólares.

El Brent, de referencia en Europa, ascendió casi un 20% en la noche del domingo durante la sesión electrónica, después de que los ataques con drones contra dos refinerías saudíes redujeran en más del 5% el suministro global de crudo.

Más allá del repentino salto en el precio del petróleo, Rusia afirmó que no prevé ninguna medida de emergencia en el marco de la plataforma ampliada de la OPEP y otros productores de petróleo (conocida como OPEP+) tras el atentado contra las instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco.



La compañía, uno de los líderes mundiales, indicò que llevará varias semanas restablecer sus operaciones, lo que hace temer graves consecuencias para el suministro de crudo a nivel mundial, informó la agencia de noticias EFE.



De acuerdo con la compañía, los ataques, que reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen y que Estados Unidos atribuye a Irán, recortador aproximadamente la producción de crudo en unos 5,6 millones de barriles diarios.

Ante la inquietud sobre una escalada de los precios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizaron la liberación de reservas de petróleo de su país, para, si fuese necesario, garantizar el suministro mundial.