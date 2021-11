En los últimos días se volvió viral un vídeo de TikTok en el que un médico cuenta las razones por las cuáles no hay que permanecer más de diez minutos sentados en el inodoro. Cuando las personas acuden al baño para hacer sus necesidades suelen permanecer tiempo de más porque llevan consigo el celular y se distraen en las redes sociales. Para sorpresa de miles, esta práctica puede resultar peligrosa para la salud.

El médico en cuestión se llama Karan Raj y es influencer en la red social de videos que ganó popularidad durante las cuarentenas por la pandemia de coronavirus que se desató en 2020. Allí cuenta con más de cuatro millones de seguidores y tiene el perfil verificado.

Raj en uno de sus videos contó qué le sucede a las personas que permanecen más de diez minutos sentados en el inodoro. De una forma directa y explícita a través de gráficos dejó en claro un problema central que afecta a millones de personas: las hemorroides.





El video cuenta con más de 270 mil reproducciones, más de 36 mil me gustas y cientos de comentarios sobre el contenido. Según lo expresado por el médico, estar mucho tiempo sentados en el inodoro y el hacer "fuerza" son algunas de las causas que desencadenan la aparición de hemorroides. En algunos casos pueden derivar en cirugías para extraerlos.

"La gravedad no es tu amiga, cuanto más tiempo pases en el inodoro, más tiempo puede acumularse sangre en esta venas causando hemorroides", alertó el médico. Para que esto no sucede los vasos sanguíneos que roden el ano no deben hincharse. Por lo tanto, hay que evitar estar sentado más de diez minutos en el inodoro.

¿Qué son las hemorroides?

De acuerdo a lo informado por el Hospital Británico en su página web, las hemorroides son "venas varicosas del ano y el recto", y existen dos tipos: externas e internas. Las primeras aparecen afuera del ano y están cubiertas por una piel "muy sensible".

En cuanto a las internas, se dan dentro del ano y los síntomas más comunes son sangrado y dolor durante la evacuación de materia fecal.

¿Cuáles son los síntomas de las hemorroides?

Sangrado durante la evacuación de materia fecal

Protusión durante las evacuaciones

Picazón en la zona anal

Bulto sensible al lado del ano

Dolor





¿Cuáles son las causas de las hemorroides?