Una mujer miraba desde la tribuna a su hijo jugar al fútbol americano en Logan, Ohio, cuando un oficial le disparó con una pistola Táser por negarse a usar tapabocas. El caso, que llega en medio de una ola de protestas en Estados Unidos contra el abuso policial, generó conmoción en el país del norte.

Ocurrió cerca de las 17:30 el 23 de septiembre. Alicia Kitts, la madre que sufrió la descarga eléctrica, estaba sentada en las gradas del Logan High Stadium, la secundaria en la que uno de sus hijos competía en un campeonato de chicos de séptimo y octavo grado.

Un padre de otra familia grabó un video en el que se ve al policía, Chris Smith, advirtiéndole a la mujer que si no se pone el tapabocas, de uso obligatorio, tendrá que abandonar el predio. Ante la negativa de la señora, el oficial procede a detenerla.

"No estoy haciendo nada malo, no me podés arrestar por no hacer nada malo", se queja la mujer reiteradamente.

Luego de forcejear para levantarla del asiento, el policía dispara la pistola Taser en el hombro de la mujer, provocándole una descarga eléctrica ante la mirada de sus otros dos hijos, junto a quienes ella estaba mirando el partido.

A continuación el agente consigue colocarle las esposas y, con la ayuda de su compañero, la levantan del piso para sacarla fuera del predio.

El Departamento de Policía de Logan, a través de Facebook, afirmó que la mujer no fue arrestada por no llevar tapabocas, sino por "intrusión ilegal" por no respetar las normas de las autoridades en la institución deportiva y resistirse a las órdenes del policía. Los medios locales informaron que otra mujer fue detenida por intentar ayudarla.

"No usar máscar es una violación de las pautas emitidas por el gobernador y la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Ohio", comunicó Will Hampton, superintendente de las escuelas de la ciudad de Marietta, y agregó que: “Es de vital importancia entender que si queremos seguir disfrutando del atletismo, estas son las reglas que debemos seguir".

El abogado de Kitts, informó a CNN que la mujer sufrió lesiones y, aparentemente, un brazo roto: “El distrito escolar de Logan aplicó mal la ley. La aplicó de manera incorrecta y violenta. La señora Kitts le explicó al agente y a los administradores que tiene asma, pero ellos la ignoraron”.

Según el letrado, la obligación de usar tapabocas exceptúa a aquellas personas que padecen enfermedades que "restringen la respiración". Además, destacó que la señora estaba al aire libre, alejada del resto de los espectadores del encuentro deportivo.

“No se trata de una máscara. Se trata de control. Es un abuso de poder del gobierno”, afirmó la pareja de Kitts, Skylar Steward, quien presentó una denuncia contra la policía.

Tras el suceso, la policía local y la escuela recibieron decenas de llamados con insultos, en los que se amenazó de muerte al agente Smith.