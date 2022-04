Son varias las empresas en el mundo que buscan que sus empleados sientan confort, ya que está confirmado que pueden rendir más si están felices y motivados, por tal motivo, Eventbrite, la plataforma tecnológica global de gestión de eventos y de compra de entradas, impuso el primer viernes de cada mes libre como medida para favorecer el bienestar y la salud mental de sus trabajadores en todo el mundo.

El “BriteBreak Friday” (como la compañía denomina este beneficio social que tiene una filial en nuestro país) proporciona a cada empleado tiempo para desconectar de la rutina y recargar energía: esta medida se suma a los beneficios que la firma ofrece a sus trabajadores, para mejorar su calidad de vida y potenciar su conciliación laboral y familiar.

¿En qué consiste el beneficio?

El “BriteBreak Friday” consiste en un día libre adicional, el primer viernes de cada mes, en el que toda la plantilla de Eventbrite se detiene a la vez y en la que no se envían correos electrónicos ni se programan reuniones. La medida proporciona a cada trabajador un descanso real de la rutina y tiempo para uno mismo para dedicar a lo que más les guste.

Para Vanesa Boulet, Talent Manager y Technical Recruiter de Eventbrite, "los BriteBreaks son muy importantes, ya que se empieza el mes con otra mentalidad. Sabes que sí o sí vas a tener un fin de semana largo para dedicarlo a cosas para las que durante la semana quizás no tengas tanto tiempo. Mientras que el mundo a mi alrededor sigue avanzando con su rutina, puesto que es un viernes normal para ellos, sé que mi día va a ser relajado y voy a poder dedicar ese tiempo a mi bienestar".

La iniciativa se testó en noviembre de 2020 durante el confinamiento, en un momento en que se evidenció la importancia de la salud mental. Eventbrite tenía previsto que la medida finalizara en abril de 2021, pero la acogida por parte de toda la plantilla fue muy positiva y la compañía decidió ahora integrarla de forma permanente entre los beneficios que ofrece a sus trabajadores.

Lo cierto, es que Eventbrite es consciente de que los empleados pueden rendir mejor trabajando un día menos al mes si están más satisfechos y relajados. En el último año, la compañía desarrolló más funciones de la plataforma que en los últimos años, mejoró sus sistemas para soportar el doble de carga y mejoró la resistencia de la plataforma. Esto demuestra que, incluso con un día de descanso adicional cada mes, la productividad de los empleados se incrementó.

Eventbrite: opinión directiva

Martin Brambati, Director de Ingeniería de Eventbrite:: “Más horas no equivalen a un mejor resultado. En Eventbrite defendemos el enfoque ‘work smarter, not harder’’ (“trabajar de forma más inteligente, no más duro"). O en pocas palabras: en lugar de contar las horas, hacemos que las horas cuenten".

Según el director, Eventbrite apuesta por un modelo de trabajo totalmente flexible en todas sus oficinas alrededor del mundo. Cada miembro del equipo puede elegir con total libertad si prefiere trabajar en la oficina, en remoto o si prefiere un híbrido y trabajar unos días en remoto y otros en la oficina. La empresa tecnológica implementó este modelo de trabajo de forma permanente, incluso en el escenario post pandemia.

Encuesta en España

Según una encuesta interna de Eventbrite en España, 9 de cada 10 trabajadores considera que la conciliación es clave para asegurar su productividad y la gran mayoría quiere combinar el trabajo en la oficina con el remoto. La preferencia por el trabajo en remoto al 100% se ha multiplicado casi por diez respectos antes de la pandemia de la covid-19.