Era una popular estrella porno transgénero y personalidad de OnlyFans, murió a la edad de 30 años en Kokomo, Indiana, en Estados Unidos. Se trata de Holly Parker. “Es con el mayor dolor y devastación que yo, su hermana, les informo al mundo, ayer perdimos a @TheHollyParker”, publicó su amiga y colega estrella porno Brooke Zanell. Aún no se confirmó la causa de la muerte. . Parker protagonizó su primera película con clasificación X en 2014, tres años antes de someterse a una cirugía de cambio de género. Apareció en más de 30 títulos para adultos, incluidos “Transsexual Babysitters 27″ (Las niñeras transexuales 27) y una parodia de “The Brady Bunch” titulada “The Tranny Bunch”. Parker no ha aparecido en ninguna película profesional desde 2018, año en que emepezó a trabajar en la plataforma de contenido por suscripción OnlyFans. También estaba ingresando al mundo de la música, acaba de presentar su canción titulada “Drugs”. “Las drogas también me hacen sentir bien por la tarde y por la noche. Me ayudan a superar perderte”, es parte de lo que dice la letra. Estaba comenzando su carrera de cantante “Alguien me dijo que cree que tengo algunos problemas, luego tomé un golpe y les mostré cómo los resolví. Realmente quiero renunciar, pero eso es como renunciar a tu mejor amigo”, continúa la canción. “Conocí a Holly hace años cuando vino a visitar Los Ángeles. Nos llevamos bien en línea de antemano y charlábamos de vez en cuando, así que fue como encontrarme con un viejo amigo cuando finalmente nos conocimos en persona”, dijo un director de pornografía. Parker será incinerada en Indiana, y Zanell organizó una recaudación de fondos en Facebook para a que reside en el estado de Washington. .