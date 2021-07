Una modelo fitness . fisicoculturista se vio impedida de subir a un avión en Texas, Estados Unidos, luego de que el personal de la aerolínea le explicara que el atuendoque utulizaba no era apropiado y que ella estaba “desnuda”. La joven realizó un fuerte descargo a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores.

Deniz Saypinar, de 26 años, es oriunda de Turquía, pero decidió mudarse a Los Ángeles para desarrollar su carrera profesional y experimentar “la libertad”. La mujer fue la primera no estadounidense en ganar la Competencia Nacional de Bikini Fitness del país, este año.

De acuerdo a lo informado por el diario Daily Mail, Saypinar tenía planificado viajar a Miami desde el aeropuerto de Dallas a finales de la semana pasada, cuando los empleados de American Airlines se lo imposibilitaron.

Su forma de vestir no gustó a los empleados de la aerolínea.

Enojada por lo ocurrido, la modelo mostró su indignación a través de su Instagram, en un video que fue replicado en otras redes sociales. En las imágenes se la ve con lágrimas en los ojos, mientras se escucha que dice: “Nunca creerán lo que me pasó en el aeropuerto de Texas”.

Luego, contó que los de la aerolínea no la dejaron subir al avión por considerar que estaba “desnuda”. Aún llorando, Saypinar contó que viajó a Estados Unidos para tener mayor libertad “como mujer”.

“Me dijeron que ‘ofendía a las familias’. Dejen a las mujeres ser libres. No estoy para nada desnuda”, terminó diciendo Saypinar en la grabación.

.

La joven también publicó fotos para mostrar cómo era su atuendo, que incluía un short de jean y un crop top marrón. Además, Saypinar llevaba una buzo atado a la cintura.

Más tarde, la modelo fitness publicó una nueva foto en la que aseguró: “Soy deportista y ahora tengo que esperar aquí hasta la mañana. Me gusta usar ropa femenina que revele mi feminidad, pero nunca me visto de una manera que ofenda a nadie".

.

"Soy lo suficientemente madura y civilizada como para saber lo que puedo y no puedo ponerme. No merezco ser tratada como la peor persona del mundo por usar shorts cortos. Me siento insultada. No me dejaron subir al avión porque usar estos shorts en Estados Unidos”, cerró.