Una mujer atrapó a su esposo con las manos en la masa mientras miraba videos picantes de otras mujeres en Internet. La esposa grabó a su marido, que estaba tirado en el sofá, desde un balcón del primer piso; el punto de vista perfecto para ver la pantalla de su celular.

La mujer publicó el video a través de su cuenta @lyjones0. En el posteo que se hizo viral escribió: “Mi esposo olvidó que tenemos un balcón en el segundo piso”.

Pese a que este hecho podría haberla enojado bastante, la mujer pareció tomarlo con buen humor, ya que su reacción fue publicar el video acompañado de un emoji de cara sonriente, según contó el medio New York Post.

En el video de TikTok, puede verse a la mujer, quien se acerca por a la parte posterior de la cabeza de su marido, para que los espectadores puedan ver lo que está él estaba viendo en su celular.

A pesar de que la imagen es pequeña, se puede distinguir claramente la figura de una mujer que baila provocativamente.

En otro video, la esposa de este hombre le arroja unas pelotitas con una pistola de juguete. Él siente el golpe y se da vuelta, sorprendido por su pareja.

Tras la publicación viral, miles de usuarios de TikTok dejaron sus comentarios en esa red social: “Prefiero estar soltero que pretender reírme a que esto me suceda”; “Mi comentario no será bien recibido jajaja, pero creo él que es 100 por ciento irrespetuoso”.

Un tercer usuario de TikTok escribió: “Ni siquiera me quejaría de lo que hizo. Poco a poco comienzo a perder mis sentimientos por él y me preocupa menos cada vez si lo hace”.

En la vereda contraria, otras usuarias comentaron que no tenían ningún problema en ver que su esposo mirara este tipo de contenido para adultos. “¿Soy el único al que esto no le molesta? Yo miro esto todos los días en TikTok y no significa que vaya a engañar a mi esposa”.

“No me importa que mi esposo mire chicas a las que nunca podría atraer. Demonios, apenas me hizo ruido”, dijo otra usuaria.