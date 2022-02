La foto de Erik, un niño de la República Democrática del Congo, recorre el mundo. El pequeño se volvió famoso del otro lado del planeta cuando un soldado uruguayo, que hacía guardia en una de las bases militares que integran el cuerpo de paz de las Naciones Unidas en el este del país, mostró en una imagen cómo usaba la luz del complejo para hacer su tarea.

Anderson Bressan, el militar latinoamericano detrás de la foto viral, compartió la historia desde su cuenta de Facebook en un posteo que desde entonces fue eliminado. En él, Anderson contó cómo el niño le habló a través de la red de alambrado que recubre la base militar para preguntar si podía estudiar y hacer sus deberes bajo la iluminación de la base uruguaya. Bressan le dijo que sí, y no pudo resistirse al impulso de tomar algunas fotografías del niño.

.

En las fotografías que recorren el mundo se lo ve a Erik sentado en la tierra, cuaderno en mano y hojas rodeándolo, mientras utiliza la luz de la base para estudiar. En la única foto en la que el niño no está con la cabeza inclinada, completamente concentrado en su trabajo, mira directamente a la cámara con sus papeles en la mano, como tomado por sorpresa por la cámara del uniformado.

"Valoren cuando sus viejos les dicen ‘estudia’. no te enojes si te insisten calificaciones buenas. Tenemos todo sin saberlo, no le damos valor y del otro lado del mundo otros hacen un esfuerzo tremendo para hacerlo... un claro ejemplo, Erick un congolés que me pidió para aprovechar la luz para hacer sus tareas! Aplaudo de pie a este niño", escribió Bressan en la publicación de Facebook que sumó cientos de interacciones antes de ser removida.

La publicación de Anderson reunió cientos de interacciones antes de ser eliminada.

La misión de paz de Uruguay en el Congo

Desde el final del conflicto civil que azotó Congo entre 1996 y 2003, la ONU convocó a milicias de alrededor del mundo en una misión de paz para proteger a los ciudadanos de los grupos guerrilleros que actúan en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri. El ejército uruguayo fue una de esas milicias, pero su trabajo se extendió más allá de la lucha armada.

Los uniformados latinos también colaboran con la población civil a través de la entrega de alimentos, juguetes, útiles escolares y apoyo logístico a instituciones locales. Un ejemplo de esta asistencia humanitaria son los hogares Llama de Amor y Tulizeni. Este último cumple una función crucial, ya que alberga a adolescentes que dieron a luz luego de ser violadas por guerrilleros enemigos.