Una estadounidense de 18 años perdió varios dientes como consecuencia del golpe en la cara que le dio un policía el último viernes durante una manifestación que se celebró en el parque Grant de Chicago para derribar el monumento a Cristóbal Colón.

El momento de la agresión fue grabada por parte un testigo que no dudó en subirlo a las diferentes redes sociales donde se viralizó.

En el video como dos agentes se acercan a la joven Miracle Boyd, que huye de ellos andando hacia atrás y todo sucede a la vista de las decenas de personas que estaban en el lugar, que no dudaron en reaccionar indignadas ante la violenta situación.

"Un oficial de Policía se me acercó, me golpeó el teléfono con la mano, me golpeó en la boca y perdí los dientes", relató Boyd, que agregó que el agente no le devolvió el teléfono.

La fotografía de Boyd, organizadora del grupo "Good Kids Mad City" ("Buenos niños, ciudad loca"), que se opone a la violencia armada, fue publicada por el senador de Illinois, el demócrata Robert Peters.

Así quedó la manifestante tras la agresión.

En la imagen se puede observar que, aparte de haber perdido varios dientes, la joven presenta lesiones en ambos labios.

"Mide poco más de un metro y medio y apenas pesa 45 kilos [.] Estoy triste, enojado e indignado", escribió el político, que también informó de que le había ofrecido a la joven unas pasantías.

Teniendo en cuenta esta situación en la plataforma GoFundMe.com se inició una campaña de recaudación de fondos para pagar el tratamiento "médico, dental y mental" de Boyd y a un poco más de 72 horas del hecho ya se recaudaron cerca de 84.000 dólares.