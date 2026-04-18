El Cervecero no pudo quebrar a Chicago y empató sin goles

En una jornada especial por la vuelta del público visitante a la Primera Nacional, El Cervecero y Nueva Chicago igualaron 0 a 0 en un partido intenso, con momentos cambiantes y un protagonista claro: Esteban Glellel.



El arquero cervecero fue la gran figura del encuentro, especialmente en el primer tiempo, cuando le atajó un penal a Sebastián Cocimano. La jugada fue indiscutible: Kippes cometió la infracción dentro del área y Glellel respondió arrojándose hacia su derecha para sostener el cero.

En esa primera mitad, Quilmes dominó gran parte del trámite, aunque volvió a evidenciar su principal déficit: la falta de peso en los últimos metros. Lavezzi y Domínguez tuvieron sus oportunidades, pero no lograron concretar. Chicago, por su parte, tuvo dificultades para hacerse de la pelota en el inicio, aunque a partir de los 35 minutos creció y terminó mejor, aprovechando un tramo en el que el Cervecero perdió claridad.

El complemento mantuvo una tónica similar. Quilmes intentó asumir el protagonismo y atacó de manera constante, con un Lavezzi activo y desequilibrante, siendo el jugador más incisivo en ofensiva. Sin embargo, nuevamente le faltó precisión en la definición.

Chicago, en tanto, se replegó por momentos y resistió como pudo, apostando a sostener el resultado en un partido que por pasajes lo tuvo contra su arco.

Con este empate, Quilmes suma un punto que lo deja con 12 unidades, mientras que Chicago alcanza las 16. En un contexto especial por el regreso de los hinchas visitantes, el duelo dejó emociones, pero no goles.